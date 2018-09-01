Чемпион по версии Всемирной боксерской ассоциации будет выявлен в Нарве

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14 октября, в рамках турнира «Нарвская крепость» состоится бой за титул чемпиона WBA Continental в среднем весе между Николаем Веселовым из Белоруссии и Андреем Великовским из Украины.

Название соревнований призвано символизировать стойкость Эстонии и Нарвы, пережившей многие испытания. В «разогревающих боях», иначе undercard на языке родины бокса, выступят бойцы из России, Швеции, Уганды, Латвии и Эстонии. Подтвердил свое участие не знающий поражений россиянин Федор Виноградов из клуба All Stars, готовится Станислав Сергеев из Нарвы. Кроме того, в турнире примут участие бойцы клуба «Конкиро» Даниил Гайдук и Вольдемар Воронов, уже отличившиеся победами на европейских и мировых чемпионатах, а также завоевавшие симпатии зрителей в «Битве под Нарвой».

В ранге почетных гостей приглашены Олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле, обладатель Кубка мира и чемпион мира среди профессионалов Вячеслав Яновский (Белоруссия) и серебряный призер Олимпиады в Афинах Магомед Арипгаджиев.

Турнир пройдет в новом формате, который предусматривает все необходимые элементы красочного и зрелищного боксерского шоу.

По информации Александра КАРАВАЕВА, президента Федерации профессионального бокса Эстонии