В четверг на Липовой ямке уже в 5 раз прошел забег

Дата публикации: Сегодня, 14:59 Просмотрено: 61

В забеге приняло участие 17 команд – это 85 участников из различных фирм и организаций: школы, спортивные клубы, команды из силовых структур, активные фирмы города Нарвы.

Иллюстративное фото.

Целью мероприятия является привлечение к движению различных организаций, развитие корпоративного спорта и сплочение коллективов.

Победителем стала команда Intervactechnology OÜ, которая выйграла главный приз от Noorus SPA Hotel (посещение VIP оазиса на команду), а так же другие призы от спонсоров. Второе место заняла команда спортивного клуба Äkkeküla SUKL, которая была награждена семейными подарочными картами на посещение водного центра и спа Meresuu SPA Hоtel, а третье место - Kaitseliidu Alutaguse maleva Narva malevkond и команда получила игру в боулинг!

Лучшие команды получили комплекты специально приготовленного для забега живого пива Narvia 1345 и подарочные комплекты от спортивного клуба My Fitness Narva.

Между командами участниками была проведена лотерея. Каждая команда получила символические призы-сувениры от другой команды и никто не ушел домой без приза.

Не осталась без внимания и команда, занявшее последнее место – MTÜ Pereprojekt, которая была поощрена сладких призом и кубком от организаторов!

Результаты: http://motus.ee/events/narva-firmajooks-2018/

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=H34RI-nZsdE

СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!!!

Забег организовал спортивный клуб Мотус при поддержке Нарвской городской управы.

Anton Pratkunas

Motus spordiklubi MTÜ

www.motus.ee