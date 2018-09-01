В четверг на Липовой ямке уже в 5 раз прошел забег

СпортВ четверг на Липовой ямке уже в 5 раз прошел забег
Дата публикации: Сегодня, 14:59 Просмотрено: 61
В забеге приняло участие 17 команд – это 85 участников из различных фирм и организаций: школы, спортивные клубы, команды из силовых структур, активные фирмы города Нарвы.
Иллюстративное фото.
Целью мероприятия является привлечение к движению различных организаций, развитие корпоративного спорта и сплочение коллективов.
Победителем стала команда Intervactechnology OÜ, которая выйграла главный приз от Noorus SPA Hotel (посещение VIP оазиса на команду), а так же другие призы от спонсоров. Второе место заняла команда спортивного клуба Äkkeküla SUKL, которая была награждена семейными подарочными картами на посещение водного центра и спа Meresuu SPA Hоtel, а третье место - Kaitseliidu Alutaguse maleva Narva malevkond и команда получила игру в боулинг!
Лучшие команды получили комплекты специально приготовленного для забега живого пива Narvia 1345 и подарочные комплекты от спортивного клуба My Fitness Narva.
Между командами участниками была проведена лотерея. Каждая команда получила символические призы-сувениры от другой команды и никто не ушел домой без приза.
Не осталась без внимания и команда, занявшее последнее место – MTÜ Pereprojekt, которая была поощрена сладких призом и кубком от организаторов!
Результаты: http://motus.ee/events/narva-firmajooks-2018/
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=H34RI-nZsdE
СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!!!
Забег организовал спортивный клуб Мотус при поддержке Нарвской городской управы.
Anton Pratkunas
Motus spordiklubi MTÜ