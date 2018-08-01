В клубе «Нарва Транс» произошли изменения

Дата публикации: Сегодня, 11:09 Просмотрено: 86

Похоже, что нарвские футболисты обрели силы для натиска, так как после серии из четырех поражений 17 августа обыграли в 23-м туре чемпионата Эстонии на своем поле стадиона «Кренгольм» команду «Тулевик» из Вильянди со счетом 4:1.

Новым главным тренером клуба «Нарва Транс» стал турецкий специалист Дженк Озджан.

Тем не менее, в тот же день клуб официально объявил о расставании с теперь уже экс-главным тренером Адьямом Кузяевым, который возглавлял «Транс» с июля 2015 года, а после того, как нарвитяне 11 августа в гостях проиграли со счетом 1:6 «Левадии», уехал из Эстонии.

Новым тренером команды стал турецкий специалист Дженк Озджан. «Я рад стать частью клуба «Нарва Транс», – сказал он. Благодарю руководство клуба за оказанное мне доверие, а также приветствую всех игроков и болельщиков команды. Сегодня нет смысла много говорить, нужно сразу включаться в работу и показывать максимум того, на что способна команда».

Из клуба ушел также 22-летний защитник Матеус Троше из Бразилии, который играл за команду немногим более месяца, причем контракт был расторгнут по обоюдному желанию сторон.

Троше неплохо сыграл 29 июня в Кубке Эстонии против «Имавере», забив один из 10 безответных голов нарвитян, однако после поражения на своем поле в матче высшей лиги чемпионата Эстонии от «Нымме Калью» со счетом 0:3 был отправлен в дубль и в августе выступал уже во второй лиге, причем, судя по результатам, достаточно средне.

По информации пресс-службы «Нарва Транс»