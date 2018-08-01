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В субботу вечером, 25 августа в Нарве пройдет большой ночной велозаезд Tour d’ÖÖ, посвященный столетнему юбилею Эстонской Республики.

Иллюстративное фото.

Велотур Tour d’ÖÖ стартовал в прошлую пятницу в Хаапсалу и до 26 августа проходит в разных городах Эстонии. В течение 10 дней каждый вечер в одном из одиннадцати городов-участников местные велолюбители собираются вместе на большую ночную велопрогулку. Позади уже велозаезды в Хаапсалу, Кярдла, Курессааре, Вильянди, Валга, Выру и Тарту. К участию в заезде ожидаются все любители велоспорта, кто готов прокатиться около 15-ти километров по ночному городу в большой компании. В Нарве велозаезд стартует в 21:00 около Нарвской художественной резиденции (по адресу Joala 18).

По словам одного из организаторов Tour d’ÖÖ - Тыниса Сави, подобное мероприятие в Нарве проходит уже во второй раз: "В первом Нарвском велозаезде в 2016 году получилось составить интересный маршрут, в котором приняли участие около 100 велосипедистов.

Оказалось, что многие местные жители впервые открыли для себя некоторые улицы и даже целые кварталы родного города. Надеюсь, что на этот раз к нам присоединятся еще больше участников - тем более, в эти дни в Нарве будет также проходить международная городская лаборатория о развитии Нарвы и Детройта - Narva Urban Lab". Поскольку в августе ночью уже довольно темно, во время заезда на велосипеде нужно обязательно использовать фонари. Если ваш велосипед не оборудован освещением, то фонарики можно будет бесплатно получить на месте от представителей Министерства транспорта!

Во время заезда участникам выдадут карманные карты, дизайн которых подготовили выпускники и нынешние студенты отделения графического дизайна Эстонской академии художеств. Автором макета Нарвской карты является Лаура Меренди. Дополнительную информацию о месте сбора и подробности программы можно посмотреть на сайте Таллиннской велосипедной недели www.tbw.ee.

Мероприятие на Facebook: https://www.facebook.com/events/2067969216806943

Правила во время велозаезда Tour d’ÖÖ:

-Безопасность прежде всего!

-Поездка проходит под личной ответственностью!

-Мы не употребляем алкоголь до и во время поездки!

-Мы не отстаем и не обгоняем друг друга!

-Мы избегаем резких маневров во время езды!

-Мы не едем по встречному движению!

-Мы соблюдаем инструкции (организаторы будут в красных и желтых куртках)!

-Мы не обгоняем лидера группы!

-Держимся одной группой / не отстаем друг от друга!

-Всегда держимся крайнего правого ряда!

-Веселимся!

Tour d'ÖÖ проходит в разных частях Эстонии уже в течение восьми лет. Первые ночные велозаезды стартовали в Таллинне в 2011 году и в последнее время активно проходят и в других городах Эстонии. Цель велозаездов - популяризировать велосипед как удобный городской транспорт и привлечь внимание города к развитию велосипедной инфраструктуры.

Благодаря росту использования велосипедов, город становится более чистым и благоприятным для людей, укрепляя их здоровье и способствуя более активному образу жизни. Интенсивное велодвижение также способствует более терпимому и доброжелательному отношению ко всем участникам дорожного движения в городских районах.

Мы хотим показать, что наши города пригодны для велодвижения и что велосипед - это удобное транспортное средство, которое не загрязняет окружающую среду и на котором можно передвигаться по городу с удовольствием.

Тынис Сави

Организатор велотура Tour d’ÖÖ