Молодёжь Даугавпилса: бежать нельзя остаться!

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Октябрь для взрослых и совсем еще юных даугавпилчан, пребывающих в поисках работы, своего места в жизни, месяц особый. Именно в это время они имеют возможность поближе познакомиться с предложениями местного рынка труда, найти поддержку для воплощения своих самых дерзких бизнес- идей.



Латгале -- один из четырех культурно-исторических регионов Латвии, расположенный на востоке страны. Регион отличается красивейшей природой, но это, увы, не единственное, что делает его непохожим на остальные: здесь наблюдается самый высокий уровень безработицы в стране. На 30 сентября 2018 года он составлял в Латгале 14, 3%, в то время как в остальных регионах Латвии не превышал 7%. Еще более тревожными эти цифры кажутся потому, что существенная часть не имеющих работы даугавпилчан – это молодые люди в возрасте до 29 лет. Каковы причины сложившийся ситуации? Наиболее наглядно они проявляются в Даугавпилсе – втором по величине городе страны.

Артем: «Просят назвать позитивные качества и обозначить семейное положение»

Артёму 26 лет, он даугавпилчанин. После окончания средней школы в 2011 году молодой человек поступил в Даугавпилсский университет, где начал изучать экономику. Окончив вуз, Артём получил академическую степень бакалавра экономики и устроился на работу в одно крупное предприятие города, которое занимается промышленным производством. Работал в офисе, с бумагами, отчетами, контролировал процесс.

«Работа сложная, но я привык и со временем усовершенствовал навыки. Не смущало поначалу даже то, что в первые месяцы получал меньше 300 евро (после уплаты налогов), затем «минималку» (в 2016 году она составляла 370 евро), чуть позже сумма лишь чуть-чуть подросла».

Тем не менее, амбициозный молодой человек полагал, что за свой труд должен получать больше, хотелось и новых задач по работе.

«Однако о карьерном росте там можно было лишь мечтать. Перспективы мне только прочили, но на протяжении трёх лет я выполнял, по сути, одни и те же рутинные задания. В итоге уволился».

После того как Артём остался без работы, он оформился на бирже труда, чтобы посмотреть, что ему предложат там.

«Начал получать пособие по безработице. Первые три месяца лишившимся работы людям в Латвии платят 70% от зарплаты, следующие три месяца чуть меньше, потом еще меньше. Но подобный расклад на тот момент меня в принципе устраивал: было время и возможность собраться с мыслями, подумать, в каком направлении двигаться дальше. Поэтому о подобной системе ничего плохого сказать не могу, она доказала свою жизнеспособность».

Услугами агентства занятности Артём пользовался 10 месяцев. По его словам, за этот период ему ничего толкового не предложили, не считая различных курсов и семинаров – от курсов по составлению CV до психологии. Но ему это было неинтересно.

«На бирже мне выдали дневник, который необходимо было заполнять, чтобы доказать, что ты ищешь работу. Я действительно пребывал в поиске, был завсегдатаем сайта агентства занятности. Вакансий там было предостаточно, поэтому отправлял примерно по восемь CV в месяц. Искал что-то связанное с рекламой и продажами, однако за всё это время получил от потенциальных работодателей… лишь два ответа».

В первом случае Артём получил всю интересующую его информацию по телефону и отказался сразу. По словам молодого человека, ему обещали зарплату, составлявшую 500 евро на руки, при этом обязанностей было в разы больше, нежели на предыдущей работе. На второе собеседование он всё же сходил, но там ему и вовсе предложили работать за процент от продаж, без стабильной зарплаты. Такой вариант его тоже не устроил. Артём также отметил, что, по его наблюдениям, большая часть работы, предлагаемой в родном городе, требует от претендента серьезной физической подготовки.

«Вынужден констатировать, что работа в городе есть, вакансий много, но вероятность того, что твою кандидатуру рассмотрят, а тем более утвердят, ничтожно мала».

Вместе с тем, по словам Артёма, на всех без исключения собеседованиях (и тех, на которых побывал сам, и на тех, о которых рассказывали друзья) интересуются семейным положением, несмотря на то, что законом это запрещено.

«Со временем начал понимать, зачем работодатели спрашивают об этом: если у человека есть семья, ему нужно думать о том, как её прокормить, а значит, он будет готов трудиться сверхурочно и за более низкую зарплату. Другими словами, семейные люди чаще соглашаются на менее выгодные условия».

Артём признался, что на данном этапе своей жизни ему просто не хочется тратить время на работу за мизерную зарплату.

«Работая за минимум, постоянно ловил себя на мыслях о том, что здесь получаю в месяц ровно столько же, сколько люди, работающие за границей, в неделю. Притом, что у них нет высшего образования и тех умений, которыми могу похвастаться я и большинство моих знакомых».

По мнению Артёма, чтобы жить достойно, ему будет достаточно зарплаты в размере 700-800 евро в месяц: «Мне, как любому нормальному человеку, просто хочется жить так, чтобы не пришлось на всё копить или брать кредиты, а потом переплачивать, возвращая их».

Немного статистики

В общей сложности статус безработного в Даугавпилсе имеют 1961 человек, среди которых большинство, как и в целом по стране – люди в возрасте 50+ (1543). Что до молодых, то на начало октября 2018 года число безработных в возрасте от 15 до 29 лет в городе составляет 418 человек, то есть пятая часть от общего числа даугавпилчан, пребывающих в поисках работы.

По данным Госагентства занятости, наибольшая часть безработных в Даугавпилсе среди молодёжи — это люди с профессиональным образованием: 96 девушек и женщин, 82 юноши и мужчины.

Немного обнадеживает тот факт, что среди 418 безработных 234 человека находятся в поиске работы не более 6 месяцев. 99 имеют статус ищущих работу от полугода до года, еще 63 человека нуждаются в работе в промежутке от 1 года до 3 лет, и лишь 22 не работают 3 года и более

Что предлагает Госагентство занятости?

Биржа труда

Следует отметить, что параллельно с помощью в трудоустройстве Даугавпилсский филиал ГАЗ предлагает клиентам неформальное обучение, посещение карьерного консультанта, мероприятия, связанные с повышением конкурентоспособности (семинары, лекции), практическое обучение (у работодателя) и субсидированные рабочие места.

Юрате Корнутяк

По мнению руководителя Даугавпилсского филиала ГАЗ Юрате Корнутяк, "возможно, не все знают, но мы предоставляем консультации не только тем, кто зарегистрирован в качестве безработного, любой желающий может обратиться. Вот, например, есть программа по мобильности трудоустроенных, когда агентство 4 месяца оплачивает расходы на транспорт или бензин".

Согласно статистике, молодые люди наибольший интерес проявляют к неформальному обучению, а именно – к языковым и профессиональным курсам. Купон на такого рода обучение безработный получает в порядке живой очереди. Сами курсы могут продолжаться от месяца и более. Серьезным стимулом для посещающих такие курсы является возможность получать стипендию - около 100 евро в месяц.

В последние годы популярность среди молодежи обрел также проект «Молодёжная гарантия», финансируемый из средств фондов ЕС, предусмотренных для снижения уровня безработицы во всех странах Евросоюза. Проект предоставляет молодым людям уникальную возможность получить профессиональное образование за очень короткий срок –1-1,5 года. Обучение проходит как в школе, так и у будущего работодателя. В рамках данной программы молодые люди также получают стипендию – 115 евро в месяц. Кроме того, после учебы как минимум на 3 месяца они могут рассчитывать на гарантированное рабочее место.

За три года работы проекта (с 2014-го по 2018-й) господдержку в рамках данной программы получили 14616 молодых латвийских безработных, однако 3 декабря программа прекращает своё существование, и на данный момент сведений о том, будет ли у неё продолжение и продолжит ли выделять деньги Евросоюз, нет.

Как решает проблему с безработицей город?

Попытки решить проблему оттока молодежи за границу и безработицы среди молодых людей уже не первый год предпринимаются не только на государственном уровне, но также и на уровне самоуправления. Так, в Даугавпилсе регулярно проходят различные мероприятия, способствующие профориентации молодежи и поиску работы. Кроме того, не остаются незамеченными начинающие предприниматели -- человек, у которого есть стоящая, жизнеспособная бизнес-идея, может рассчитывать на финансовую поддержку из городского бюджета.

Неделя карьеры

Неделя карьеры

Для учащихся 9-12-х классов в Даугавпилсе, как и во многих других населенных пунктах страны, ежегодно проводится так называемая «Неделя карьеры», дающая старшеклассникам возможность определиться с выбором будущей профессии, пообщаться со специалистами в различных отраслях.

В этом году мероприятие прошло под девизом «В вихре профессий найти свою!». На первом этапе его участники изучают процесс выбора профессии и пытаются выяснить, в каких профессиях их навыки, знания и умения могут оказаться полезными. Затем молодые люди встречаются с представителями выбранной ими профессии.

На втором этапе участники мероприятия в этом году смогли пообщаться с пограничниками, переводчиками, полицейскими, портными и представителями множества других профессий.

Ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий

Одним из самых заметных событий в городе является мероприятие «Ярмарка вакансий», проводимое в Даугавпилсе и в ряде других самоуправлений страны дважды в год. Участие в нем принимают как местные работодатели, так и представители других городов Латвии и даже зарубежья -- с целью познакомиться с потенциальными работниками и ответить на все интересующие их вопросы.

Посетители недавней ярмарки вакансий, состоявшейся 27 сентября, смогли пообщаться с карьерным консультантом, получить информационные буклеты, список актуальных в городе вакансий, встретиться с работодателями. Если говорить о конкретных предложениях, то наибольшее количество рабочих мест представила швейная фабрика, расположенная в Даугавпилсе -- 20 вакансий для швей (заработная плата от 500 евро).

Во многом представленные на мероприятии предложения подтверждают мнение нашего собеседника Артема: значительная часть свободных вакансий – это работа, связанная с физическим трудом (разнорабочие, электрики, работники железной дороги и т. п).

Возможность трудоустройства предлагает и общепит. Так, было представлено несколько вакансий на должность повара и официанта. Примерно такое же количество рабочих мест предлагалось продавцам-консультантам и кассирам. Требовались также водители, парикмахеры, бухгалтер, рекламный агент, технолог и другие.

Следует отметить, что подобные «ярмарки» вызывают у даугавпилчан и жителей близлежащих самоуправлений живой интерес. Настораживает лишь тот факт, что, как показывает опыт предыдущих мероприятий, из года в год список участников из числа работодателей меняется минимально, а это позволяет сделать вывод, что предложение, увы, не всегда на поверку оказывается соответствующим спросу…

Программа «Импульс»

«Импульс»

Даугавпилсская городская дума ежегодно проводит конкурс для начинающих предпринимателей, которые могут претендовать на финансовую поддержку самоуправления. Авторы оригинальных и жизнеспособных бизнес-идей, рассчитанных на развитие долгосрочной предпринимательской деятельности, имеют шанс получить грант - до 7000 евро. Общий фонд программы составляет 60 тысяч евро.

Данная программа поддержки молодых предпринимателей под названием «Импульс» действует с 2014 года. За это время благодаря ей реализовано 37 бизнес-идей и создано 67 рабочих мест.

Стоит отметить, что в этом году на конкурс было заявлено 28 бизнес-идей, из которых на днях были одобрены 9 (для сравнения: в 2017 году число заявок составило 19, из них было поддержано 10). Наиболее интересные из них: производство гипсовых конструкций, чистка систем отопления и вентиляции, сервис услуг по уборке полей с синтетическим покрытием, надувной аквапарк.

Впрочем, это не единственная программа в Даугавпилсе, в рамках которой молодые люди получают поддержку для реализации своих начинаний. Так, агентство «Бизнес-инкубатор», являющееся структурным подразделением Латвийского агентства инвестиций и развития, также рассматривает новые бизнес-идеи, предлагает консультации, обучение и всевозможные мероприятия, связанные с вопросами предпринимательства, а также софинансирование (50% расходов, связанных с бухгалтерским обслуживанием, арендой помещений, маркетинговыми услугами).

Подводя итоги

Пожалуй, нынешняя статистика уровня безработицы в Латгале в целом скорее мотивирует молодых людей как можно быстрее покинуть регион, нежели пытаться трудоустроиться. Однако, если говорить конкретно о Даугавпилсе, следует признать, что работа в городе есть. Вопрос лишь в том, каковы требования, предъявляемые к работникам, ожидания самих претендентов на вакантные места и то, насколько достойно все это оплачивается.

Данные ГАЗ и личные наблюдения свидетельствуют о том, что наиболее востребованными являются работники, способные выполнять обязанности, связанные с физическим трудом. А что в таком случае делать амбициозным молодым людям, желающим развиваться и подниматься по карьерной лестнице?! И есть ли смысл поступать в вузы и оканчивать их, изначально зная, что не все после этого смогут устроиться по специальности? Каждый сам для себя отвечает на данный вопрос. А ответив, существенная часть молодых даугавпилчан после школы уезжает в поисках лучшей жизни в столицу или за рубеж.

Впрочем, говоря об этом, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что навыки, знания и опыт даугавпилчан, увы, не всегда соответствуют требованиям рынка труда.

Чтобы переломить эту ситуацию, как отметила Юрате Корнутяк, существует общеобразовательная программа, направленная на выявление потенциала и желаний молодого человека. Всегда можно обратиться и получить необходимую консультацию, прежде чем идти получать высшее образование.

Конечно, есть среди даугавпилчан и такие, кто вполне доволен своим уровнем жизни во втором по величине городе Латвии. Эти люди нашли своё любимое дело, преуспели в развитии бизнеса. Однако таких случаев, увы, немного: не каждый может похвастаться способностью генерировать бизнес-идеи, поддерживаемые городским самоуправлением. А многим просто не хватает мотивации, поскольку эти люди утратили веру в то, что в Даугавпилсе можно найти достойную работу…

Среди них и герой нашей статьи Артём. Делясь своими планами на будущее, молодой человек признался: несмотря на то, что очень хотелось бы иметь возможность самореализоваться здесь, в родном городе, он всерьез рассматривает идею переезда за границу. Этому способствует и тот факт, что он владеет несколькими иностранными языками, чувствуя себя за рубежом вполне комфортно.

«По сути, пришел к выводу, что в Даугавпилсе можно нормально работать, если есть кто-то, кто «похлопочет» о хорошем рабочем месте для тебя. Если нет - будь добр довольствоваться 300-400 евро «чистыми». Некоторые скажут, что, мол, всё зависит от человека, его уровня компетентности, желания... Но суперпродуктивных и суперквалифицированных среди нас не так много! Люди хотят просто работать и получать достойную зарплату, а не деньги, на которые сможешь лишь обеспечить себе крышу над головой и пропитание. А у нас в большинстве случаев, к сожалению, ситуация именно такая».

По статистике, в одном лишь 2017 году из Латвии выехало 17 724 человека. В свою очередь, в Даугавпилсе, в котором в 90-х годах прошлого столетия проживало 122 тысячи человек, сегодня, по данным официальной статистики, насчитывается менее 84 тысяч жителей. А совсем скоро, не исключено, будет еще на одного молодого человека меньше…

Катрина Орлова

Фото: Юрий Дунайский

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