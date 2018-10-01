Давайте знакомиться, соседи!

Дата публикации: Вчера, 20:31 Просмотрено: 187

Дорогие друзья, пользователи сайта www.prospekt.ee!

Спешим сообщить, что мы начинаем новый проект – «Соседи», который будет осуществляться в содружестве с нашими коллегами – журналистами независимых русскоязычных интернет-порталов www.grani.lv из латвийского Даугавпилса и news.tts.lt литовского Висагинаса. Каждый месяц на нашем сайте будут появляться материалы из этих городов. В свою очередь, пользователи этих сайтов ежемесячно будут иметь возможноть знакомиться с тем, что происходит в Нарве.

Местные материалы будут дополняться актуальной новостной информацией о регионе и в целом о каждой стране – Латвии, Литве, Эстонии, поскольку пользователи каждого из сайтов без особых усилий смогут перейти на сайты партнеров по проекту – достаточно одного клика.

Идея этого совместного проекта в сущности проста – делиться новостями и полезным опытом. Ведь мы соседи! Но, согласитесь, так мало знаем друг о друге. И это несмотря на то, что у Нарвы, Даугавпилса и Висагинаса много общего: взять хотя бы советское прошлое, национальный состав населения – во всех трех городах от 60 до 80 процентов русскоязычных жителей, закрытие градообразующих предприятий... Для жителей этих трех городов из трех Балтийских стран, как нам представляется, одинаково актуальны такие вопросы, как обретение гражданства, изучение государственного языка, поиск работы, профессиональная переквалификация, отток молодежи, переориентация бывших промышленных предприятий-гигантов, благоустройство городских территорий и проч.

У каждого из городов накоплен свой опыт решений проблем, которые можно назвать общими. Так давайте им обмениваться! Начиная свой проект, мы надеемся, что и рядовые жители Нарвы, Даугавпилса, Висагинаса, и органы местных самоуправлений, а также различные государственные и частные структуры, коммерческие и некоммерческие общества смогут взять на вооружение какие-то достижения соседей, быть может, что-то претворить в жизнь, по крайней мере загореться идеей. Или, например, найти партнеров для осуществления общих проектов.

А благодаря тому, что проект разворачивается в интернет-пространстве (хотя не исключается, что какие-то материалы будут публиковаться на страницах газет – нарвских изданий «Виру Проспект», «Нарвская Газета», даугавпилской «СейЧас»), новости из трех провинциальных прибалтийских городов, мы надеемся, чаще будут попадать в поле зрения самого широкого круга читателей.

Друзья, подключайтесь к нашему проекту – сообщайте о своих новостях, подсказывайте нам темы, которые вам интересны!

Все материалы проекта вы сможете прочитать не только на новостной ленте сайтов www.prospekt.ee, www.grani.lv, news.tts.lt, но и в специальном боксе проекта «Соседи», который создан на каждом из этих сайтов.

Остается добавить, что с нашим проектом мы участвовали во всебалтийском конкурсе, организованном Nordic Council of Ministers (Советом министров Северных стран), и получили одобрение и поддержку.

Светлана Зайцева,

руководитель проекта «Соседи»

шеф-редактор газеты «Виру Проспект» (Нарва, Эстония),

svetlana@prospekt.ee