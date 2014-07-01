Вся жизнь - под лупой юных исследователей

Дата публикации: Сегодня, 11:31

В ходе пятой городской ученической конференции лучших исследовательских работ, прошедшей 20 октября в Нарвском колледже ТУ, с докладами выступили 37 гимназистов. Спектр их исследований простирался от наук естественного цикла до лингвистических и литературоведческих вопросов.

Модераторы секции Владимир Рунин и Елена Погудина вручают диплом

за доклад Эльвире Берс. Фото: Наталья Соболева



Прежде чем старшеклассники разошлись по аудиториям колледжа, в которых работали четыре параллельных секции, доцент колледжа Ольга Бурдакова познакомила их с интересным объектом изучения, над которым работает команда колледжа и результатом которого станет выпуск любопытного издания «Локальный текст Нарвы». Это будет словарь со статьями, расшифровывающими понятия, известные каждому нарвитянину, но совершенно не понятные для человека, впервые оказавшегося в нашем городе. С помощью этого словаря гости смогут понимать местных жителей, легко оперирующих такими, например, терминами, как Липовка, Танк, Кулацкий поселок, Кренгольм, Парусинка и даже «Штука». Юных исследователей пригласили присоединиться к этой важной работе.

«НГ» прошлась по аудиториям и послушала некоторые из презентаций. Так, благодаря исследованию Эльвиры Берс из государственной Ваналиннаской школы ученики младших и старших классов школы научились правильно мыть руки.

Аника Требухова из Кренгольмской гимназии после проведенного ею сопоставительного анализа образа Анны Карениной в романе Л.Толстого и фильме американского режиссера Д.Райта, кажется, уже готова сделать карьеру литературного критика, а Анастасия Богданова из Языкового лицея, изучавшая тенденции выбора лучших кинолент на кинопремии «Оскар», - карьеру кинокритика.

Дарья Антошкина из Пяхклимяэской гимназии, обратившаяся к теме серийных убийств в современной литературе, приобщилась к такой интересной науке, как криминалистика, и в какой-то момент девушка даже подумывала о ней как о возможной профессии.

Из всех докладов, прозвучавших в секции модераторов Алены Семенюра и Татьяны Подповедкиной, наибольший интерес в плане пополнения вышеупомянутого словаря локального текста Нарвы вызвала презентация Софьи Голышевой из Солдинаской гимназии. Девушка собирала информацию о нарвских колоколах. Самое удивительное, что этой темой раньше никто не занимался. История колоколов и звонниц наших православных храмов практически не известна даже нынешним священнослужителям. Девушка познакомилась со звонарями Воскресенского собора, поднялась на все звонницы, куда только можно было добраться и даже сама пробовала звонить в колокол.

Впрочем, с этой интересной исследовательской работой и ее автором наша газета собирается познакомить своих читателей в ближайшее время.

Как отметила другой доцент колледжа Елена Нымм, любая научная мысль рождается в результате непредсказуемого поиска. Она пожелала юным исследователям свободы в мыслях и выборе, радости от профессионального роста, а также - чувствовать долг перед местом, где они родились. Сомнений в том, что именно эти ребята станут студентами престижных вузов, ни у кого сегодня нет.

Наталья СОБОЛЕВА

