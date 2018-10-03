+ Галерея. Бойцы удержали плацдарм

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На международном турнире «Нарвская крепость», который прошел 14 октября, Семен Каманин из школы «Паэмурру» и Даниил Гайдук из клуба «Конкиро» уверенно победили соперников, а чемпион мира Николай Веселов из Белоруссии сохранил свой титул.

Андрей Великовский (на фото слева) и Николай Веселов на церемонии взвешивания. Николай, относительно недавно перешедший в профессиональный бокс, должен был отстоять свой пояс чемпиона мира, что и сделал. Справа – организатор турнира Александр Караваев.

В анонсе этого увлекательного бойцовского вечера его организатор Александр Караваев, президент Федерации профессионального бокса Эстонии, отметил, что «под Нарвской крепостью победят или будут повержены одни из лучших представителей эстонского бокса».

В первом бою по олимпийским правилам (3 раунда по 3 минуты) Семен Каманин выиграл у финалиста Санкт-Петербурга среди юниоров Алексея Козлова, причем решение судей было единогласным. Отметим, что неделю назад Семен, воспитанник тренера Василия Панова, стал в Тарту победителем международного турнира «Золотая олимпийская перчатка».

Во втором, уже профессиональном поединке Федор Виноградов из Петрозаводска в 1-м раунде отправил в нокдаун грузинского боксера Георгия Гвиниашвили, а в 3-м досрочно завершил бой техническим нокаутом.

Опытный профессионал Павел Семенов из Маарду сразу захватил инициативу у молодого латвийского боксера Валентина Котосовса до такой степени, что во 2-м раунде рефери на ринге, мастер спорта Александр Макушин, справедливо остановил бой в ввиду явного преимущества эстонского боксера.

В четвертой встрече вновь с олимпийским регламентом участвовали кикбоксеры. Даниилу Гайдуку, серебряному призеру недавно завершившегося чемпионата мира в Италии (см. «НГ» от 3.10.2018), противостоял студент Санкт-Петербургской Академии физкультуры и спорта Андрей Правосолов. После осторожной «притирки» в конце 1-го раунда Даниил применил эффектную тактическую схему и завершил бой ударом внешней стороной кулака после резкого разворота – того, что называется backfist, как сообщил тренер Сергей Тимофеев.

Безусловным украшением турнира стал финальный бой за мировой титул по версии WBA Continental в среднем весе до 72,6 кг между действующим чемпионом, не испытавшим пока ни одного поражения 31-летним Николаем Веселовым из Белоруссии, и 24-летним украинцем Андреем Великовским.

Достаточно сказать, что соперники боролись все положенные 12 раундов, или 48 минут. Решение судей – ничья – вызвало некоторый ропот среди болельщиков, но надо заметить, что это был единственный, логически верный итог: боксеры продемонстрировали отличную технику, пре­имущество было то на одной, то на другой стороне. Разве что к концу боя Андрей выглядел несколько посвежее, но все же в последних раундах Николай был более точным.

Сергей Трохачев

Фотогалерея: Серегей Трохачев