«VeniVidiVici»: победить сомнения и стать принимающей семьёй? Легко!

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Программа «VeniVidiVici» («Пришел, увидел, победил») организует обмен учениками 7 – 12 классов в пределах Эстонии. Ученики получают возможность учиться в другой школе Эстонии в течение одной, двух недель или целого месяца и живут в семьях, погружаясь в новую для себя культуру. Цель программы – дать каждому молодому человеку возможность открыть для себя свою страну, приобрести полезный опыт и испытать новые ощущения.

За четыре учебных года в программе обмена учениками «VeniVidiVici» приняли участие 340 учеников, к программе присоединилось уже 159 школ по всей Эстонии. За это время у молодёжи была возможность посетить как городские, так и сельские школы, учиться в школах с эстонским и русским языком обучения, узнать школы на материке и островах, познакомиться с учебной средой маленьких и больших школ. Некоторые учащиеся участвовали в обмене несколько раз. За прошедший учебный год 37 ребятам из Нарвы удалось попрактиковаться в эстонском языке в рамках программы «VeniVidiVici».

- Для того, чтобы обмен успешно состоялся, необходимо найти для участника программы семью, в которой он будет жить. Этот момент – самый сложный, потому как у людей возникает много сомнений и предубеждений. На самом деле, все трудности довольно легко преодолимы, если есть желание принять участие в нашей очень полезной для молодежи программе, - говорит Александра Волкова, проектный руководитель «VeniVidiVici» по четырехнедельному обмену.

Действительно, опыт показывает, что обмен учениками улучшает умение молодых людей общаться, обогащает новыми знакомствами, развивает кругозор, рождает идеи, которые можно применить в своей школе. Кроме того, это простая и хорошая возможность познакомиться с жизнью и деятельностью другого культурного пространства.

Подарок к столетию ЭР

Наталья Метелица, сотрудник Нарвской больницы, уже побывала в роли принимающей стороны. Как она решилась на такой шаг?

- О проекте «VeniVidiVici» наша семья узнала два года назад, и мы сразу воспользовались возможностью отправить сына, тогда десятиклассника, на неделю в Отепя. Пяхклимяэская гимназия в то время ещё не участвовала в проекте, тем не менее, все получилось просто отлично. На следующий год сын отправился в ту же гимназию вновь, а мы со своей стороны в феврале-марте этого года приняли на месяц двух эстонских девочек, приехавших с Сааремаа. Для себя я решила, что это станет моим подарком к столетию Эстонской республики. Пусть я могу сделать немногое, но от души, - говорит она и вспоминает, что первая неделя стала, погружением скорее в эстонский язык для её семьи, так как девочки имели довольно небольшой запас русских слов. Однако со временем, после вечернего обсуждения новостей и книг, посещения кинотеатра и магазинов, после проведенных за настольными играми и прогулками вечеров, девочки уже не боялись говорить по-русски.

Разумеется, организация досуга не лежит целиком на плечах принимающей семьи - участники программы получают поддержку и от школы, в которую они приехали на учебу, и от новых одноклассников, с которыми со временем завязываются по-настоящему добрые и дружеские отношения.

Почувствовать себя частью семьи

Семья Натальи может выделить отдельную комнату в частном доме, но многие школьники и гимназисты без проблем соглашаются жить и в более скромных условиях например, в проходных комнатах или вместе с детьми принимающей семьи, говорит Александра Волкова. По условиям проекта дети должны почувствовать себя частью семьи, помогать в домашних делах, придерживаться заведенных режима и правил. С принимающей семьёй заключают договор, по которому у каждой из сторон есть обязанности.

- Многие из тех, кто хотел бы стать принимающей стороной, боятся присутствия чужого человека в личном пространстве, бытовых сложностей, конфликта привычек. Несмотря на то, что некоторое столкновение разных культур неизбежно, наша практика показывает, что обычно все проходит гладко, практически со всеми нашими «постояльцами» у нас сложились отличные отношения, которые мы продолжаем до сих пор, - делится Наталья опытом гостеприимства. А он у её семьи немаленький: уже четвертый год семья принимает иностранных студентов в рамках программ, организуемых Нарвским колледжем и центром неформального обучения VitaTiim (за это время у них гостили ребята из США, Италии и Франции).

- Принимая участников программ, мы всей семьёй подтягиваем свои знания в английском и эстонском языке, уже освоили итальянский и французский на бытовом уровне, стали лучше понимать людей другой культуры. Такое общение очень важно для молодых, которым подобный опыт пригодится в жизни. Девочки из Сааремаа научили меня делать вкусную лазанью по-эстонски, а итальянцы готовили специально для нас блюда национальной кухни. Через маму одного американского студента, оказавшейся медицинским работником, я наладила контакт между нашей и американской больницей. Словом, выгода от участия в проектах совсем не исчисляется деньгами (некоторые расходы на хозяйственную деятельность все же компенсируются), здесь важна гражданская позиция и желание стать частью хорошего дела, - уверена Наталья Метелица.

Если у учеников 7-12 классов есть желание стать участниками программы и поехать на 1,2 или 4 недели учиться в другую школу или принять у себя ученика по обмену, став принимающей стороной, то можно связаться с Александрой Волковой по тел: 55657263 или написать по емайл VVVOPILASVAHETUS@GMAIL.COM . Дополнительная информация на сайте http://vvvopilasvahetus.ee/ .

Софья Боборенко