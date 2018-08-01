Будущее - за единой школой

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Накануне учебного года в Нарвском колледже Тартуского университета в 19-й раз прошла педагогическая конференция, посвященная многоязычному образованию. Участников конференции, прибывших из разных городов Эстонии, а также из России, Беларуси и Казахстана, приветствовала работающая в эти дни в Нарве президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рядах участников педагогической конференции. Фото: Анна Маркова

Глава государства подчеркнула, что тема образования ей близка, поскольку ее собственные дети ходят в школу. Президент, по мнению слушателей, говорила искренне, чувствовалось, что вопросы образования ее интересуют. Отдельно президент остановилась на теме детей с особыми потребностями, подчеркнув, что заниматься с ними учителя общеобразовательной школы могут по желанию.

Конкурс вырос почти в 5 раз

Несмотря на то, что темой обсуждения на этот раз было выбрано взаимное сотрудничество, учителей и учеников, по словам руководителя НКТУ Кристины Каллас, в педагогике важна каждая тема, которая поднимается или затрагивается в ходе обсуждений.

Любопытно, что ежегодно на конференцию, не носящую статус международной, съезжаются представители разных стран. Это объясняется широкими компетенциями НКТУ в области многоязычного образования, сделавшими колледж негласным пока международным центром по обучению методикам преподавания в многоязычной школе. Именно сюда обращаются представители зарубежных государств, намеренных развивать это направление. А конкурс на место по специальности «обучение в многоязычной школе» среди иностранных студентов в нынешнем году достиг 9 человек против 2-х в прошлом. Только 27 счастливчиков из 175 пытавших удачи были приняты на учебу. Поскольку обучение проходит на эстонском языке, можно рассчитывать, что многие иностранные студенты останутся работать в Эстонии, в наших многоязычных школах. А на магистерскую программу по этой специальности поступили студенты эстонских вузов, желающие обучиться методике многоязычного образования, чтобы в своих городах обучать детей на разных языках.

Интерес иностранных государств к Эстонии в плане внедрения многоязычного образования Кристина Каллас объясняет тем, что «как страна постсоветского пространства мы можем им все это объяснить на русском языке».

В частности, Беларусь заинтересовалась эстонской образовательной системой из-за хороших результатов PISA (международной программы по оценке образовательных достижений учащихся). Согласно этим результатам, где в фокусе находятся 16-летние ученики, школы Эстонии, включая и русскоязычные, уже обогнали Финляндию. И это при наших скромных финансовых ресурсах и проблемаx, связанных со старением учителей!

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рядах участников педагогической конференции. Фото: Анна Маркова

Лучший «интегратор»

По словам Кристины Каллас, накануне конференции она и Керсти Кальюлайд вместе пили чай и размышляли об идее единой школы Эстонии для детей с разными родными языками. Президент верит в философию этой идеи. В то, что образование - это не только язык, но в первую очередь сотрудничество и взаимодействие. «И если мы в Эстонии стремиться к этому не будем, то такой школы и не получится», - заключила директор колледжа ТУ. Собственно, отметила Каллас, в Эстонии уже работают общие школы.

Кристина Каллас:

- У нас в Эстонии проблема в том, что единые школы уже появляются, но методически они не поддержаны. Сейчас мы начали работу с Тартуским университетом над тем, чтобы давать систематическую методологическую помощь этим школам, где учатся вместе разные дети с разными языками и культурами. Ведь само по себе там происходить ничего не будет. Надо, чтобы дети работали в одних и тех же группах, вперемешку, а не на разных этажах или даже в разных зданиях. Хотя, безусловно, есть страх и в эстонском обществе, и есть маргинальная часть русскоязычного населения, которая считает, что для выживания русского языка в Эстонии русскоязычных детей нужно держать в отдельных школах.

Так что противостояние есть с обеих сторон, но, к счастью, эти группы немногочисленны. Исследования показывают, что основная масса и эстонцев, и русских поддерживает многоязычное образование в смешанных группах. Расхождения если и есть, то в деталях. Например, каким должен быть процент русскоязычных детей в классе, надо решать на местном уровне.

Говоря о единой гимназии, Каллас коснулась планов ее обсуждаемого строительства в Нарве. Упомянула и о спорах, связанных с нежеланием присоединения, к ней части родителей учеников Эстонской гимназии. Выражая свою точку зрения на этот вопрос, она отметила: «Я считаю, что должна присоединиться».

Учебники не поспевают за жизнью

Какие же современные подходы и ценности в образовании позволяют надеяться на всеобщую готовность к движению в сторону единой школы в Эстонии?

Это все более смелое использование интегрированного обучения, когда учителя разных предметов создают общий учебный план и вместе работают по нему. Это новые активные формы учебы вне класса: посещение музеев, банков (на месте легче пояснять, как работает банковская система и движутся финансы, можно проводить уроки математики и экономики). Это сотрудничество в учебном процессе с разными предприятиями и организациями. Так, в музее можно проводить не только уроки истории, но и экскурсии на разных языках. К такому сотрудничеству подталкивает жизнь и стремительно меняющиеся технологии. Информация устаревает настолько быстро, что никто не успевает переписывать старые учебники и печатать новые. Поэтому, резюмирует Каллас, надо активнее привлекать общину в преподавание.

Трудно отказаться от прежних догм

О том, как работает многонациональная и мультикультурная школа, рассказывает опыт казахов, которым поделилась Гульмира Кожамкулова, старший менеджер Центра образовательных программ «АОО Назарбаев Интеллектуальные школы» (Астана). Именно тренеры из Эстонии помогали учителям сети Назарбаев интеллектуальных школ внедрять методику языкового погружения. Теперь же их выпускники выигрывают гранты и поступают в университеты разных стран мира. Они готовы к этому благодаря обучению в школе, где преподавание ведется сразу на трех языках — казахском, русском и английском.

Гульмира Кожамкулова из Астаны поделилась опытом трехъязычного образования. Фото: Анна Маркова

В Казахстане, где ведется дискуссия о внедрении многоязычного обучения теперь уже во всех общеобразовательных школах, еще не все члены общества, в том числе и педагоги, готовы к инновациям. Трудно отказаться от прежних догм, где упор при изучении языка делается на грамматику и есть страх того, что изучаемый язык вытеснит родной. Но учителя-новаторы упорно продолжают проводить тренинги, создавать наглядные материалы, развивать сотрудничество учителей, искоренять практику доминирования учителя на уроке.

О некоторых выступлениях нарвитян

Как будут ладить в одном коллективе дети с разными национальными корнями? Как предотвращать возможные конфликты? В этом деле может помочь опыт работы программы «Школа без конфликтов», о котором рассказали учителя Нарвской Кесклиннаской гимназии Елена Жигалова и Ирина Крот.

В ходе 2-x годичного обучения ребята, так называемые медиаторы, обучаются навыкам общения, цивилизованного выхода из конфликтных ситуаций. Подростки лучше узнают себя, у них улучшаются отношения с друзьями, родителями и другими взрослыми. А позже они помогают выходить из конфликтных ситуаций другим школьникам.

О том, как подготовить к учебе в школе будущих первоклассников с проблемами речи и слуха, рассказала учитель языкового погружения из детского сада «Пяйкене» Наталья Сизова. Она познакомила учителей с методом мнемотехники, при котором используются специальные таблицы на русском и эстонском языках, помогающие лучшему восприятию информации и развитию речи у малышей с 4-летнего возраста. А учитель того же сада Янина Лойко рассказала об изготовлении своими руками и при помощи воспитанников наглядного материала для пополнения словарного запаса и знакомства с символикой государства.

Юлле Сяалик, лектор педагогики и психологии НКТУ, говорила об опыте работы объединенных школ Германии, вынужденных адаптировать в немецкое общество детей эмигрантов. А также привела пример школ Финляндии, где на одном уроке можно видеть двух учителей, преподающих на разных языках, в Эстонии такое пока не практикуется.

Елена Роотам-Валтер, доктор психологии НКТУ, познакомила с результатами исследования приспособления учеников единых гимназий, показывающими, что труднее всего в объединенной гимназии приходится тем детям, которые начали учиться на эстонском языке лишь в основной школе. В лучшей ситуации - учившиеся в группах языкового погружения. В своих школах эти ребята стали играть роль связующего звена между общинами. Эти дети готовы помогать обеим группам, и они нужны всем. Опасения родителей о потерянном идентитете, показывает исследование, необоснованны. Оценки ценностей у эстонских и русских детей могут отличаться, но базовая основа ценностей у них одинаковая.

Наталья Соболева