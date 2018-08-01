Нарвская школа гребли – стабильно вторая в республике

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На чемпионате Эстонии по академической гребле, который прошел в Пярну 18-19 августа, спортсмены «Энергии» завоевали в целом 13 медалей, в том числе по 5 золотых и серебряных, и в общем зачете заняли 2-е место из семи активно действующих клубов страны.

Игнат Гончаров (крайний справа), выступавший в группе 16-летних, дважды стал бронзовым призером в Пярну – на первенстве общества «Калев» и на чемпионате Эстонии.

Заметим, что команда под руководством тренеров Сергея Глушко, Валерия Осмокеску и Татьяны Дубинко формально не уступила лидеру, спортивной школе Вильянди, просто те, собрав столько же медалей, опередили в «золоте» – семь наград, – хотя и недобрали в «серебре» – три.

Соревновались на классической дистанции 2000 м в двух возрастных классах: среди юных (U-19), распределенных, в свою очередь, на группы «A» (2000-2001 гг. р.), «В» (2002-2003) и «С» (2004-2005), а также молодежи до 23 лет. Всего разыгрывалось 26 комплектов, или 78 медалей, так что приведенные цифры смотрятся достаточно внушительно.

Младший класс показал высокий класс

Наибольшего успеха среди нарвитян добились самые молодые спортсмены, многие из которых здесь же в Пярну неделю назад участвовали в Открытом чемпионате общества «Калев» (см. «НГ» от 15.08.2018).

Самые юные гребцы класса «С» состязались на километровой дистанции – единственное исключение именно для них. Здесь с большим отрывом победил в одиночке Даниил Светланов, который до того, в первый день вместе с Эдвардом Скривелом в двойке стал бронзовым призером: этот дуэт спустился на ступеньку вниз, по сравнению с «серебром» недельной давности. Зато, как и на «калевском» чемпионате, выиграла гонку Ульяна Сафонова, а ее сверстнице Елизавете Петровой, пришедшей четвертой, не хватило до медали пяти секунд. Объединившись в двойке, на второй день они попали примерно в середину, завоевав серебряные медали и буквально вырвав 4 десятых секунды у соперниц из Вильянди.

В шаге от бронзовых медалей финишировала четверка, в составе которой, помимо Ульяны, были Олеся Черноусова, а также, что позволительно в рамках категории U-19, более старшие Влада Дейснер и Кристина Зелюканова. Правда, отметил тренер Сергей Глушко, такая лодка в этом классе выставлена была впервые, и вообще Нарва редко заявляет четверки. Не говоря уже о восьмерках: когда-то, вспоминает Сергей Николаевич, у школы «Энергия» были эти изя­щные 18-метровые снаряды, но теперь столь дорогое удовольствие в одном лишь экземпляре обошлось бы в 40 тыс. евро.

Двойки и четверки становятся перспективными

В классе «В» Игнат Гончаров занял 3-е место, до которого в другом заезде совсем немного не хватило его одноклубнику Михаилу Нечаеву, показавшему четвертый результат, при том что в предварительной гонке они поделили первые два места и сразу попали в финал.

В паре с Глебом Форстиманом Игнат на второй день улучшил свой «одиночный» результат: дуэт завоевал серебряные медали, уступив довольно много – 10 секунд – спортсменам из Таллинна, но при этом обогнав все прочие клубы.

В этом же классе состоялся заезд на четверках: команда гребцов разного возраста, в составе Даниила, Игната, Михаила и Глеба заняла 2-место, отстав на 2 секунды от чемпионов из Тарту. У девушек Влада Дейснер в том же классе «В» стала серебряным призером.

Среди гребцов класса «А» победил Никита Горлов, опередивший на секунду с десятыми долями соперника из Вильянди Йоонаса Тоома. Еще одно «золото» досталось Никите в четверке, которое вместе с ним разделили его сверстник Владислав Сизов, а также младшие Игнат и Даниил, опередившие на 5 секунд экипажи из Тарту и Вильянди, которые финишировали почти одновременно. Среди девушек Кристина Зелюканова финишировала на этот раз шестой, тогда как неделю назад добилась «бронзы».

В старшей категории до 23 лет у женщин Ульяна Бородачева заняла 2-е место, проиграв пять секунд своей напарнице по двойке Каролин Мяэсаар из Вильянди, с которой она традиционно выступала за сборную республики и добилась в этом сезоне определенных успехов (см. напр., «НГ» от 07.2018). Среди мужчин чемпионом республики стал Михаил Куштейн, который, будучи 1999 г.р., оказался едва ли не самым молодым участником финала. В какой-то степени его результат можно считать своего рода реабилитацией за относительную неудачу на июльском чемпионате мира в Познани (см. «НГ» от 1.08.2018). Но, заметим, именно относительную, поскольку один лишь прорыв в такое соревнование высочайшего ранга уже есть показатель высокого качества подготовки спортсмена, тем более, что финишировал Михаил все же далеко не последним. В двойке он и Никита Константинов стали в Пярну бронзовыми призерами в исключительно упорной борьбе, и только фотофиниш определил победителей – местный тандем, от которого нарвитяне отстали на 0.8 секунды.

На очереди у Михаила Куштейна – выступление в двойке за сборную Эстонии на чемпионате Европы, который состоится в начале сентября в Бресте.

Равномерные усилия – залог успеха

Зачем потребовалось столь подробное описание итогов? Чтобы осознать, насколько сложно было выступать многим гребцам, которые фактически «перепрыгивали» из одной лодки в другую и тут же стартовали зачастую лишь с 15-минутным интервалом. Это и для взрослых серьезная нагрузка: что уж говорить о молодых, которые еще только учатся грамотно распределять силы?

Таким образом, тринадцать завоеванных нарвитянами медалей, равно как и второе, вплотную к лидеру общекомандное место, можно считать безусловным успехом. Выступили в целом немного лучше, чем на аналогичных соревнованиях в прошлом году, отметил завуч «Энергии» Константин Вергун, а по числу наград повторили предыдущий результат, что свидетельствует о кропотливой и вдумчивой подготовке спортсменов.

Почти все воспитанники нарв­ской школы добились медалей, подчеркнул Сергей Глушко, выделив особо Игната Гончарова и Даниила Светланова, последний в разных лодках и различных возрастных категориях сумел завоевать полный комплект медалей.

Сергей ТРОХАЧЕВ