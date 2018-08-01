Предварительный и премьерный показ «Кремлевских соловьев»: аншлаг

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Музыкальный спектакль «Кренгольмские соловьи» (Kremli oobikud) Тартуского Нового театра, сценическими подмостками для которого стала территория Кренгольма, однозначно, можно считать уникальным событием в культурной программе этого лета — и не только Нарвы и Ида-Вирумаа, но и всей Эстонии. Что вселяет большой оптимизм: как оказалось, Нарва действительно может стать привлекательной площадкой для творческих экспериментов и привлечь внимание самой широкой публики.

О мюзикле «Кремлевские соловьи», главным героем которого стал супер-популярный в советское время эстонский певец Яак Йоала, еще до премьерного показа было сказано как никогда много. Наверное, началом рекламной кампании можно считать один из дней мая, когда в Нарве на стене бывшего завода «Балтиец» появилось огромное граффити с портретом Яака Йоалы, изображением соловья и логотипом Тартуского Нового театра. Тогда в средствах массовой информации прозвучало, что этот масштабный мурал тематически связан с запланированным на август театральным представлением «Кремлевские соловьи» в Нарве.

Интерес к предстоящему событию подогревала информация о том, что спектакль о звезде советской эстрады и сквозь призму его судьбы о музыкальной индустрии Советского Союза в целом будет демонстрироваться в Нарве многократно и проходить под открытым небом в «естественных декорациях» Кренгольма, главная проходная которого (но теперь уже для экскурсантов, а не для работников) по-прежнему находится на созвучной с фамилией героя мюзикла улице Йоала (вопрос, случайное ли это совпадение, остается открытым).

Но самой большой рекламой предстоящему музыкальному шоу, безусловно, стали сообщения о количестве проданных на «Кремлевских соловьев» билетов. Тут были побиты все рекорды. Уже к началу июня было раскуплено 16 000 билетов, и Тартуский Новый театр объявил о дополнительных спек- таклях. В начале же августа, за неделю до премьеры, на 11 представлений «Кремлевских соловьев» (с 10 по 22 августа) было продано почти 20 000 билетов! И это при том, что стоимость билета колеблется от 35.50 до 40.50 евро.

По информации Piletilevi, практически все билеты были куплены не в Ида-Вирумаа, а в других городах и регионах Эстонии. Много билетов купили россияне; оказывается, в России есть даже фан-клубы Яака Йоалы. Часть билетов приобрели эстонские предприятия, министерства, различные ведомства и организации — для своих сотрудников и партнеров. К слову сказать, Клуб бывших работников Кренгольма распространил 100 билетов среди тех, кто когда-то трудился на мануфактуре.

На предварительном показе (другими словами, генеральной репетиции), который прошел накануне премьеры, 9 августа, в зрительном зале, возведенном во дворе одной из бывших фабрик Кренгольма и рассчитанном на 2000 человек, практически не было пустых мест. В день премьеры, 10 августа, здесь был аншлаг.

Почти со стопроцентной уверенностью могу сказать: музыкальное шоу было принято публикой восторженно. Сужу об этом по реакции зала: бурные аплодисменты, смех, улыбки, дружно зажженные фонарики мобильников при исполнении заключительной песни времен Поющей революции, букеты цветов - актерам, режиссеру, директору театра…

Надеюсь, эта атмосфера радостной общности зрителей и исполнителей повторится на всех представлениях «Кремлевских соловьев», которые последуют в ближайшие дни — с 15 по 22 августа включительно.

«Кремлевских соловьев» уже сегодня называют феноменом в театральной жизни Эстонии. Хотя бы потому, что театр, пусть и новаторский, дерзкий, новый, но спектакли которого за год собирают 10 - 13 тысяч зрителей в своем родном Тарту, сумел сотворить шоу, которое собрало 20 тысяч зрителей на 11 представлений не в столице, а в Нарве, которая слывет в республике городом отнюдь не театральных событий.

Как такое могло получиться? Не претендую на полноту ответа, но вот какая картинка сложилась у меня после многочисленных бесед с людьми из сферы искусства и не только, а также собственных наблюдений.

Конечно, в основе успеха лежит целый ряд факторов. Безусловно — личность самого героя спектакля — Яака Йоалы, популярность песен которого не ушла с годами и интерес к личности которого в эстонском обществе по-прежнему большой. Записи Йоалы переиздаются, его песни поют.

Наверное, героем номер два этого спектакля по праву можно назвать сам Кренгольм. Он всегда впечатляет, в качестве же театральной площадки — просто завораживает. Конечно, можно побывать на этом бывшем производственном гиганте и просто на экскурсии, благо в последние годы они здесь постоянно проводятся, но увидеть в этих пространствах театральное, музыкальное действо — особое удовольствие. Тартуский Uus teater в последнее время у многих на слуху: его спектакль «ББ появится ночью» был признан лучшей постановкой Эстонии 2017 года, к тому же театр не устает экспериментировать — выступает в самых неожиданных местах, например, в здании старого железнодорожного вокзала в Тапа, на заброшенном аэродроме, а зрителей спектакля «Одиссей» так и вообще возили на автобусах по улицам Тарту.

К своему 10-летнему юбилею Uus teater хочет выкупить для себя здание в Тарту, 10 евро с каждого билета на «Кремлевских соловьев» пойдет в фонд этой покупки. Так что многие театралы отправились специально в Нарву, чтобы поддержать творческую группу тартуского театра. В «Кремлевских соловьях» заняты известные в Эстонии актеры, в том числе и Мярт Аванди, который приобрел большую популярность после выхода фильма «Фехтовальщик», где он был исполнителем главной роли. Киноманы и театралы признаются, что пристально следят за его творчеством.

Известно, что Нарва нынче «в моде». О чем явно свидетельствует многократно возросший в последние два года поток внутренних туристов, а также внимание к Ида-Вирумаа со стороны государственных чиновников и специалистов всевозможных республиканских ведомств. Подогревает этот интерес и заявление Нарвы о желании побороться за титул Европейской культурной столицы 2024 года. Вот, мол, и продемонстрируйте вашу готовность и возможности.

Думаю, в «копилку факторов» можно положить и широко отмечающийся в нашей стране 100-летний юбилей Эстонской Республики. Интерес общественности, быть может, как никогда прикован к истории страны. А Нарва, как известно, всегда была на ключевых позициях во все ее переломные периоды. Так почему бы своими глазами не увидеть, что это за город и что за люди там живут.

Отдать должное надо творческой рекламной стратегии театра или тех, кто раскручивал его музыкальное шоу (о чем написала в самом начале): приютившийся в мае на стенах «Балтийца» соловей таки не зря пропел свою песню…

Ну, и наконец, просто прекрасное лето — с теплыми вечерами и звездным небом над театральной сценой.

P.S.

Специально для тех, кто наслышан о том, что в спектакле много субтитров с матерными выражениями. Да, это было на предварительном показе. После критики зрителей нецензурные выражения в субтитрах заменили на многоточие.

Наша справка:

На сцене: Мярт Аванди (Endla), Саара Кадак (Rakvere Teater), Мария Аннус (Vanemuine), Катрин Пярн, Юсс Хаасма, Тамбет Селинг (Endla), Янек Йоост, Прийт Страндберг (Vanemuine), Роберт Линна.

Ансамбль LEXSOUL DANCEMACHINE.

Постановщик Роберт Аннус (Эстонский драматический театр).

Драматург Ивар Пыллу. Он же — автор дизайна территории

Кренгольма.

Сценограф Отт Кангур (Ugala).

Художник по костюмам Кристийна Пыллу.

Художник по свету Рене Лийвамяги («Угала»).

Видеохудожник Хенри Грийн.

Оформление зоны кафе в одном из фабричных помещений Кренгольма - Event Catering.

Источник: Тартуский Новый театр

Светлана Зайцева

Фото: Gabriela Liivamägi, Henry Griin