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Соседи (news.tts.lt)Как в Висагинасе решаются проблемы престарелых и немощных людей

Дата публикации: Сегодня, 15:03 Просмотрено: 96

Как в Висагинасе решаются проблемы престарелых и немощных людей

Центр социальных услуг находится на территории больничного городка, так что его подопечным не нужно долго добираться на прием к врачу. 

Несмотря на то что значительного роста продолжительности жизни в Литве за последние 10-12 лет не наблюдается и сегодня она составляет около 76 лет, потребность в социальных услугах для пожилых людей с каждым годом становится все более насущной.

Висагинас в этом плане не исключение: в городе атомщиков, как и во всей Литве, наблюдается отток трудоспособного населения за границу, и как следствие - все больше престарелых жителей остаются одинокими, лишенными присмотра близких. Что может дать государство, самоуправление и общество пожилым и немощным людям?

В родных стенах лучше

В Висагинасе существует довольно развитая сфера социальных услуг и помощи тяжелобольным людям. 15 лет назад в городе был открыт Центр социальных услуг (ЦСУ), в котором работает несколько подразделений. Одно из них включает в себя штат социальных работников и их помощников, оказывающих престарелым и людям с недугом помощь на дому. За каждым клиентом закреплен конкретный социальный работник, у которого, конечно же, несколько таких подопечных.

Работники ЦСУ приходят к людям, которые еще способны минимально себя обслуживать и не требуют постоянного присмотра, но уже не могут сходить в магазин, оплатить счета, убрать квартиру, самостоятельно помыться. Получает такие услуги 121 человек, и вскоре к ним прибавятся еще 14-16. Количество и продолжительность посещений зависит от состояния каждого пожилого человека или человека с недугом, но чаще всего это 2-3 раза в неделю по 1-3 часа. Есть и такая форма обслуживания, как дневная опека – 4-6 часов ежедневно.

«Эта услуга вполне оправдала себя, - говорит заведующая отделом социальной помощи Висагинского самоуправления Йолита Забулите. – Людям с недугом вполне достаточно 4-6 часов присутствия помощника социального работника. Однако в родных стенах всем лучше, и приоритет в развитии услуг социальной сферы отдается тому, чтобы как можно дольше пожилой человек оставался жить дома».

Как в Висагинасе решаются проблемы престарелых и немощных людей

Заведующая отделом социальной помощи Висагинского самоуправления Йолита Забулите.

Для тех, кому уже нужен постоянный присмотр и уход, в Центре социальных услуг работает отделение опеки, в котором большинство его клиентов будут уже находиться до конца своей жизни.

Отделение опеки – спасение для многих

Чтобы это утверждение не звучало голословно, достаточно ознакомиться с историей одной подопечной отделения опеки ЦСУ.

Анна приехала в Висагинас молодым специалистом, 33 года отработала инженером, одна вырастила дочь, которая потом уехала жить за границу. Выйдя на пенсию, женщина заболела – началась прогрессирующая деменция. Дочь в силу жизненных обстоятельств вернуться домой не могла и взять мать к себе – тоже. Но она постоянно помогала Анне материально, а когда та заболела, наняла двух помощниц для присмотра и ухода.

Однако круглосуточный присмотр дочери было не потянуть, и однажды в жаркий летний день Анна ушла в лес – без воды, без мобильного телефона. Висагинас со всех сторон окружен лесами, и невозможно было предположить, в какую сторону направилась больная женщина, уже не отдававшая отчет в своих действиях. К счастью, висагинцы – очень отзывчивые люди. Когда подруга Анны разместила в «Фейсбуке» ее фотографию – в расчете, что в тот воскресный день многие отдыхали на окрестных озерах, то уже к вечеру стали поступать ориентировки с мест, где видели Анну.
Казалось, весь город не спал, ожидая вестей о пропавшей. Полиция сработала профессионально: ее экипажи с прожекторами прочесывали лес в квадрате, где видели Анну, и ночью уже обессилевшую женщину привезли домой. Стало ясно, что больше ее нельзя оставлять ни на минуту, и тогда она была помещена в отделение опеки ЦСУ.

Как в Висагинасе решаются проблемы престарелых и немощных людей

Здание Центра социальных услуг.

Здесь Анна живет уже три года. Ей вовремя дают лекарства, водят при необходимости к врачам, не говоря уже об остальном обслуживании – питании, прогулках, занятиях с психологом и участии, по мере сил, в мероприятиях центра.

«В сложившейся ситуации отделение опеки ЦСУ стало просто спасением для Ани», - говорят ее знакомые. То же самое могут сказать и родственники (если они есть) других подопечных центра.

Условия пребывания в центре

Подопечным отделения опеки лучше не иметь собственной недвижимости, т.к. за проживание и услуги центра нужно платить 80 процентов пенсии, а оставшихся средств просто не хватит на оплату жилья. Поэтому обычно квартира оформляются на родственников, а жителям этого отделения ЦСУ она уже и не нужна – как уже сказано выше, они остаются здесь до конца жизни. Но и 80 процентов пенсии подопечных отделения опеки не покрывают всех расходов на пребывание в центре.

Как в Висагинасе решаются проблемы престарелых и немощных людей

Отделение опеки ЦСУ.

«В отделении опеки ЦСУ нет ни одного клиента, который бы компенсировал все затраты, - говорит завотделом социальной помощи самоуправления Й. Забулите. – В среднем от пенсий клиентов поступает 360-400 евро в месяц. Между тем содержание людей с тяжелым недугом обходится в 1062 евро в месяц, остальную сумму доплачивает государство».

Содержание людей с другой, менее тяжелой, группой недуга обходится ЦСУ в 944 евро в месяц; обслуживание остальных подопечных – 874 евро в месяц. Доплата центру за эти две группы людей осуществляется из бюджета самоуправления, то есть родственникам ничего платить не нужно.

В отделении опеки ЦСУ находятся инвалиды-колясочники, слабовидящие и очень старые люди. «Контингент в последние полтора года стал поступать более слабый, чем раньше, очень много деменций, - говорит старший социальный работник отделения опеки Таида Крингелене. – В центре есть тренажерный зал, комната релаксации, зал для досуга, где можно рисовать, танцевать, петь, но все меньше подопечных отделения по уходу могут ими пользоваться».

Как в Висагинасе решаются проблемы престарелых и немощных людей

Старший социальный работник отделения опеки Таида Крингелене: в последние полтора года стало поступать много пожилых людей с деменцией.

Большинство пациентов отделения опеки ЦСУ – лежачие больные. Работа персонала очень трудная, но сотрудники работают с душой, думая о том, что на месте их подопечных могли бы быть их родители. В комнатах живут по три человека, и хотя нормы площади соблюдены, общественность, СМИ и ряд депутатов городского совета подняли вопрос о расширении отделения за счет других помещений центра.

В настоящее время в ЦСУ проводится реконструкция. Но по двое, вероятно, будут жить не все, поскольку мест в отделении опеки ждут еще несколько человек. Скорее всего, некоторые лежачие больные останутся в комнатах втроем. В настоящее время в отделении опеки ЦСУ живут 33 человека.

Отделение по уходу и поддерживающему лечению

Большая помощь больным и их родственникам оказывается Висагинской больницей, в которой есть отделение по уходу и поддерживающему лечению.

Как в Висагинасе решаются проблемы престарелых и немощных людей

В городской больнице люди, которым требуется уход и поддерживающее лечение, могут находиться до 4-х месяцев в году.

Если сроки пребывания в других отделениях кратковременные, то в отделении по уходу человек может находиться до 4-х месяцев в году. Здесь лежат тяжелые больные, а также пенсионеры очень преклонного возраста. В отделении по уходу они могут подлечиться, пройти обследование и получить необходимые для поддержания здоровья процедуры (физиотерапию, массаж и др.). Нахождение в больничном отделении по уходу бесплатное, а пенсионеры к тому же могут и сэкономить, находясь здесь 4 месяца в году, которые можно разбить на 2 раза. Отделение по уходу рассчитано на 70 коек.

Пилотный проект: Дом самостоятельного проживания

В настоящее время в Висагинасе уже ведутся работы по строительству Дома самостоятельного проживания. Этот проект вызвал большие споры в обществе – многие были возмущены тем, что более 1 миллиона евро уйдет на создание комфортных условий проживания для 16 человек. Мол, за эти деньги можно было бы построить большой дом престарелых.

К тому же жителей возмущает то, что для Дома самостоятельного проживания (далее – ДСП) было выбрано здание одного из закрывшихся детских садов на 280 мест. Бывший детсад было решено снести (зданию – чуть более 30 лет), а на его фундаменте строить ДСП. Многие полагают, что можно было бы выполнить реконструкцию здания, создав в нем дом престарелых.

Однако руководители социальной сферы считают, что большой дом престарелых Висагинасу не нужен, ибо люди до последнего хотят жить в своих квартирах, что совпадает с политикой государства о развитии социальных услуг на дому. Кроме того, 60 процентов (600 тысяч евро) были выделены из европейских средств с условием, что это будет инновационный проект, который может стать примером для всего региона.

Как в Висагинасе решаются проблемы престарелых и немощных людей

Макет Дома самостоятельного проживания.

Проект строительства Дома самостоятельного проживания вызвал большие споры в обществе – многие были возмущены тем, что более 1 миллиона евро уйдет на создание комфортных условий проживания всего для 16 человек.

Суть проекта заключается в создании комфортных условий проживания для пожилых людей и людей с недугом, которые могут самостоятельно себя обслуживать. У каждого из 16 жильцов 4-х каркасных домиков будет своя отдельная просторная комната с небольшой кухней и отдельный выход на террасу. Домики построят по новейшим технологиям, и предполагается, что стоимость такого жилья вместе с отоплением будет примерно 1 евро за кв. метр.

Дом самостоятельного проживания станет еще одним подразделением Центра социальных услуг, то есть при ДСП будет постоянно находиться социальный работник, а его техническое обслуживание также будет выполняться ЦСУ.

Большая территория бывшего детсада позволяет построить несколько таких комплексов. Предполагается, что именно это и произойдет: либо самоуправление найдет источники финансирования, либо строительством таких домиков заинтересуются частные инвесторы. Срок сдачи ДСП – начало 2021 года.

Красный Крест и общественность - участники социальных проектов

Висагинское отделение Литовского Красного Креста – одно из лучших в республике и единственное в Утянском округе, в который входят 5 (из 60) самоуправлений Литвы.

О многообразной деятельности Висагинского Красного Креста (далее — ВКК) - о работе с наркозависимыми, об отряде поисковиков-спасателей, о ежедневной бесплатной психологической помощи, о международном партнерстве и о многом другом - следовало бы рассказать отдельно, но в рамках этой статьи ограничимся его сегодняшней работой с людьми преклонного возраста.

Как в Висагинасе решаются проблемы престарелых и немощных людей

Добровольцы-спасатели висагинского Красного Креста и его руководитель Мария Коркут (на переднем плане).

В настоящее время ВКК осуществляет проект «Теплые посещения», суть которого заключается в том, что предварительно обученные добровольцы старше 50 лет выбирают себе подопечных из числа людей преклонного возраста и общаются с ними один раз в неделю. По желанию добровольца и клиента это общение может быть и более интенсивным. «Наш проект является дополнением к пакету социальных услуг, адресованных нашим сеньорам», – говорит руководитель ВКК Мария Коркут.

Если говорить не только о ВКК, но и об участии висагинской общественности в целом, то можно сказать, что социальные учреждения не обделены ее вниманием. Посещения, концерты, подарки на Рождество, Новый год, Пасху - регулярные акции религиозных и светских организаций.

Особенно трогательной является инициатива неформальной группы «Висагинцы всего мира» - молодых висагинцев, ныне живущих за границей. Эта группа взяла под свое крыло отделение опеки ЦСУ. Инициатором акций стал Евгений Ковылин, живущий в Ирландии. Он собирает деньги, а во время летнего отпуска и под Новый год часть ребят приезжает домой в отпуск и устраивает праздники для подопечных отделения опеки.

Например, в первое лето ребята нажарили шашлыков во дворе ЦСУ, сварили картошечки со свежей зеленью, накупили овощей, фруктов, соков и устроили настоящий пир для подопечных Центра социальных услуг. Зимой явились добрыми дедами морозами – с подарками, угощением и весельем.

Таким образом и государство - в лице центральной власти, и самоуправление, и общественность Висагинаса стараются заботиться о своих престарелых гражданах.

Не все гладко, но на помощь может рассчитывать каждый

Не хотелось, чтобы сложилось впечатление полной идиллии и благополучия в сфере социальных услуг – проблемы существуют. Некоторым приходится ждать очереди на выделение социального работника для обслуживания на дому; другим – добиваться госпитализации в отделение по уходу и поддерживающему лечению; хотя и качественное, но все же казенное, питание в отделении опеки ЦСУ, вызывает порой нарекания жителей отделения.

Еще остается немало одиноких людей преклонного возраста, не охваченных социальными услугами – некоторые просто не обращаются с просьбой о них. Вероятно, нужна большая инициатива и социальных служб, и просто соседей, рядом с которыми живут одинокие старики.

Но все же можно с уверенностью сказать: если человек обратится за помощью, он не останется один на один со своими проблемами.

Инна Негода, фото автора
news.tts.lt

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