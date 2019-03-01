Как в Висагинасе решаются проблемы престарелых и немощных людей

Дата публикации: Сегодня, 15:03 Просмотрено: 96

Центр социальных услуг находится на территории больничного городка, так что его подопечным не нужно долго добираться на прием к врачу.

Несмотря на то что значительного роста продолжительности жизни в Литве за последние 10-12 лет не наблюдается и сегодня она составляет около 76 лет, потребность в социальных услугах для пожилых людей с каждым годом становится все более насущной.

Висагинас в этом плане не исключение: в городе атомщиков, как и во всей Литве, наблюдается отток трудоспособного населения за границу, и как следствие - все больше престарелых жителей остаются одинокими, лишенными присмотра близких. Что может дать государство, самоуправление и общество пожилым и немощным людям?

В родных стенах лучше

В Висагинасе существует довольно развитая сфера социальных услуг и помощи тяжелобольным людям. 15 лет назад в городе был открыт Центр социальных услуг (ЦСУ), в котором работает несколько подразделений. Одно из них включает в себя штат социальных работников и их помощников, оказывающих престарелым и людям с недугом помощь на дому. За каждым клиентом закреплен конкретный социальный работник, у которого, конечно же, несколько таких подопечных.

Работники ЦСУ приходят к людям, которые еще способны минимально себя обслуживать и не требуют постоянного присмотра, но уже не могут сходить в магазин, оплатить счета, убрать квартиру, самостоятельно помыться. Получает такие услуги 121 человек, и вскоре к ним прибавятся еще 14-16. Количество и продолжительность посещений зависит от состояния каждого пожилого человека или человека с недугом, но чаще всего это 2-3 раза в неделю по 1-3 часа. Есть и такая форма обслуживания, как дневная опека – 4-6 часов ежедневно.

«Эта услуга вполне оправдала себя, - говорит заведующая отделом социальной помощи Висагинского самоуправления Йолита Забулите. – Людям с недугом вполне достаточно 4-6 часов присутствия помощника социального работника. Однако в родных стенах всем лучше, и приоритет в развитии услуг социальной сферы отдается тому, чтобы как можно дольше пожилой человек оставался жить дома».

Заведующая отделом социальной помощи Висагинского самоуправления Йолита Забулите.

Для тех, кому уже нужен постоянный присмотр и уход, в Центре социальных услуг работает отделение опеки, в котором большинство его клиентов будут уже находиться до конца своей жизни.

Отделение опеки – спасение для многих

Чтобы это утверждение не звучало голословно, достаточно ознакомиться с историей одной подопечной отделения опеки ЦСУ.

Анна приехала в Висагинас молодым специалистом, 33 года отработала инженером, одна вырастила дочь, которая потом уехала жить за границу. Выйдя на пенсию, женщина заболела – началась прогрессирующая деменция. Дочь в силу жизненных обстоятельств вернуться домой не могла и взять мать к себе – тоже. Но она постоянно помогала Анне материально, а когда та заболела, наняла двух помощниц для присмотра и ухода.

Однако круглосуточный присмотр дочери было не потянуть, и однажды в жаркий летний день Анна ушла в лес – без воды, без мобильного телефона. Висагинас со всех сторон окружен лесами, и невозможно было предположить, в какую сторону направилась больная женщина, уже не отдававшая отчет в своих действиях. К счастью, висагинцы – очень отзывчивые люди. Когда подруга Анны разместила в «Фейсбуке» ее фотографию – в расчете, что в тот воскресный день многие отдыхали на окрестных озерах, то уже к вечеру стали поступать ориентировки с мест, где видели Анну.

Казалось, весь город не спал, ожидая вестей о пропавшей. Полиция сработала профессионально: ее экипажи с прожекторами прочесывали лес в квадрате, где видели Анну, и ночью уже обессилевшую женщину привезли домой. Стало ясно, что больше ее нельзя оставлять ни на минуту, и тогда она была помещена в отделение опеки ЦСУ.

Здание Центра социальных услуг.

Здесь Анна живет уже три года. Ей вовремя дают лекарства, водят при необходимости к врачам, не говоря уже об остальном обслуживании – питании, прогулках, занятиях с психологом и участии, по мере сил, в мероприятиях центра.

«В сложившейся ситуации отделение опеки ЦСУ стало просто спасением для Ани», - говорят ее знакомые. То же самое могут сказать и родственники (если они есть) других подопечных центра.

Условия пребывания в центре

Подопечным отделения опеки лучше не иметь собственной недвижимости, т.к. за проживание и услуги центра нужно платить 80 процентов пенсии, а оставшихся средств просто не хватит на оплату жилья. Поэтому обычно квартира оформляются на родственников, а жителям этого отделения ЦСУ она уже и не нужна – как уже сказано выше, они остаются здесь до конца жизни. Но и 80 процентов пенсии подопечных отделения опеки не покрывают всех расходов на пребывание в центре.

Отделение опеки ЦСУ.

«В отделении опеки ЦСУ нет ни одного клиента, который бы компенсировал все затраты, - говорит завотделом социальной помощи самоуправления Й. Забулите. – В среднем от пенсий клиентов поступает 360-400 евро в месяц. Между тем содержание людей с тяжелым недугом обходится в 1062 евро в месяц, остальную сумму доплачивает государство».

Содержание людей с другой, менее тяжелой, группой недуга обходится ЦСУ в 944 евро в месяц; обслуживание остальных подопечных – 874 евро в месяц. Доплата центру за эти две группы людей осуществляется из бюджета самоуправления, то есть родственникам ничего платить не нужно.

В отделении опеки ЦСУ находятся инвалиды-колясочники, слабовидящие и очень старые люди. «Контингент в последние полтора года стал поступать более слабый, чем раньше, очень много деменций, - говорит старший социальный работник отделения опеки Таида Крингелене. – В центре есть тренажерный зал, комната релаксации, зал для досуга, где можно рисовать, танцевать, петь, но все меньше подопечных отделения по уходу могут ими пользоваться».

Старший социальный работник отделения опеки Таида Крингелене: в последние полтора года стало поступать много пожилых людей с деменцией.

Большинство пациентов отделения опеки ЦСУ – лежачие больные. Работа персонала очень трудная, но сотрудники работают с душой, думая о том, что на месте их подопечных могли бы быть их родители. В комнатах живут по три человека, и хотя нормы площади соблюдены, общественность, СМИ и ряд депутатов городского совета подняли вопрос о расширении отделения за счет других помещений центра.

В настоящее время в ЦСУ проводится реконструкция. Но по двое, вероятно, будут жить не все, поскольку мест в отделении опеки ждут еще несколько человек. Скорее всего, некоторые лежачие больные останутся в комнатах втроем. В настоящее время в отделении опеки ЦСУ живут 33 человека.

Отделение по уходу и поддерживающему лечению

Большая помощь больным и их родственникам оказывается Висагинской больницей, в которой есть отделение по уходу и поддерживающему лечению.

В городской больнице люди, которым требуется уход и поддерживающее лечение, могут находиться до 4-х месяцев в году.

Если сроки пребывания в других отделениях кратковременные, то в отделении по уходу человек может находиться до 4-х месяцев в году. Здесь лежат тяжелые больные, а также пенсионеры очень преклонного возраста. В отделении по уходу они могут подлечиться, пройти обследование и получить необходимые для поддержания здоровья процедуры (физиотерапию, массаж и др.). Нахождение в больничном отделении по уходу бесплатное, а пенсионеры к тому же могут и сэкономить, находясь здесь 4 месяца в году, которые можно разбить на 2 раза. Отделение по уходу рассчитано на 70 коек.

Пилотный проект: Дом самостоятельного проживания

В настоящее время в Висагинасе уже ведутся работы по строительству Дома самостоятельного проживания. Этот проект вызвал большие споры в обществе – многие были возмущены тем, что более 1 миллиона евро уйдет на создание комфортных условий проживания для 16 человек. Мол, за эти деньги можно было бы построить большой дом престарелых.

К тому же жителей возмущает то, что для Дома самостоятельного проживания (далее – ДСП) было выбрано здание одного из закрывшихся детских садов на 280 мест. Бывший детсад было решено снести (зданию – чуть более 30 лет), а на его фундаменте строить ДСП. Многие полагают, что можно было бы выполнить реконструкцию здания, создав в нем дом престарелых.

Однако руководители социальной сферы считают, что большой дом престарелых Висагинасу не нужен, ибо люди до последнего хотят жить в своих квартирах, что совпадает с политикой государства о развитии социальных услуг на дому. Кроме того, 60 процентов (600 тысяч евро) были выделены из европейских средств с условием, что это будет инновационный проект, который может стать примером для всего региона.

Макет Дома самостоятельного проживания.

Проект строительства Дома самостоятельного проживания вызвал большие споры в обществе – многие были возмущены тем, что более 1 миллиона евро уйдет на создание комфортных условий проживания всего для 16 человек.

Суть проекта заключается в создании комфортных условий проживания для пожилых людей и людей с недугом, которые могут самостоятельно себя обслуживать. У каждого из 16 жильцов 4-х каркасных домиков будет своя отдельная просторная комната с небольшой кухней и отдельный выход на террасу. Домики построят по новейшим технологиям, и предполагается, что стоимость такого жилья вместе с отоплением будет примерно 1 евро за кв. метр.

Дом самостоятельного проживания станет еще одним подразделением Центра социальных услуг, то есть при ДСП будет постоянно находиться социальный работник, а его техническое обслуживание также будет выполняться ЦСУ.

Большая территория бывшего детсада позволяет построить несколько таких комплексов. Предполагается, что именно это и произойдет: либо самоуправление найдет источники финансирования, либо строительством таких домиков заинтересуются частные инвесторы. Срок сдачи ДСП – начало 2021 года.

Красный Крест и общественность - участники социальных проектов

Висагинское отделение Литовского Красного Креста – одно из лучших в республике и единственное в Утянском округе, в который входят 5 (из 60) самоуправлений Литвы.

О многообразной деятельности Висагинского Красного Креста (далее — ВКК) - о работе с наркозависимыми, об отряде поисковиков-спасателей, о ежедневной бесплатной психологической помощи, о международном партнерстве и о многом другом - следовало бы рассказать отдельно, но в рамках этой статьи ограничимся его сегодняшней работой с людьми преклонного возраста.

Добровольцы-спасатели висагинского Красного Креста и его руководитель Мария Коркут (на переднем плане).

В настоящее время ВКК осуществляет проект «Теплые посещения», суть которого заключается в том, что предварительно обученные добровольцы старше 50 лет выбирают себе подопечных из числа людей преклонного возраста и общаются с ними один раз в неделю. По желанию добровольца и клиента это общение может быть и более интенсивным. «Наш проект является дополнением к пакету социальных услуг, адресованных нашим сеньорам», – говорит руководитель ВКК Мария Коркут.

Если говорить не только о ВКК, но и об участии висагинской общественности в целом, то можно сказать, что социальные учреждения не обделены ее вниманием. Посещения, концерты, подарки на Рождество, Новый год, Пасху - регулярные акции религиозных и светских организаций.

Особенно трогательной является инициатива неформальной группы «Висагинцы всего мира» - молодых висагинцев, ныне живущих за границей. Эта группа взяла под свое крыло отделение опеки ЦСУ. Инициатором акций стал Евгений Ковылин, живущий в Ирландии. Он собирает деньги, а во время летнего отпуска и под Новый год часть ребят приезжает домой в отпуск и устраивает праздники для подопечных отделения опеки.

Например, в первое лето ребята нажарили шашлыков во дворе ЦСУ, сварили картошечки со свежей зеленью, накупили овощей, фруктов, соков и устроили настоящий пир для подопечных Центра социальных услуг. Зимой явились добрыми дедами морозами – с подарками, угощением и весельем.

Таким образом и государство - в лице центральной власти, и самоуправление, и общественность Висагинаса стараются заботиться о своих престарелых гражданах.

Не все гладко, но на помощь может рассчитывать каждый

Не хотелось, чтобы сложилось впечатление полной идиллии и благополучия в сфере социальных услуг – проблемы существуют. Некоторым приходится ждать очереди на выделение социального работника для обслуживания на дому; другим – добиваться госпитализации в отделение по уходу и поддерживающему лечению; хотя и качественное, но все же казенное, питание в отделении опеки ЦСУ, вызывает порой нарекания жителей отделения.

Еще остается немало одиноких людей преклонного возраста, не охваченных социальными услугами – некоторые просто не обращаются с просьбой о них. Вероятно, нужна большая инициатива и социальных служб, и просто соседей, рядом с которыми живут одинокие старики.

Но все же можно с уверенностью сказать: если человек обратится за помощью, он не останется один на один со своими проблемами.

Инна Негода, фото автора

news.tts.lt

Самое интересное на news.tts.lt на этой неделе: