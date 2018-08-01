Татарская община Ида-Вирумаа празднует Курбан-байрам

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Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, еще называют праздником жертвоприношения. Это один из главных праздников ислама. В этом году он проходит с 21 по 25 августа.

Так начался Курбан-байрам в Кохтла-Ярве.

Во вторник рано утром председатель татарского культурного общества Ида-Вирумаа Ринат Гарифуллин, (он же – имам татарской общины региона), отправился в Нарву, где открыл Курбан-байрам праздничной молитвой. Затем он приехал в Кохтла-Ярве, где на молитву также собрались верующие члены татарского культурного общества.

На вопрос, о чем была ваша молитва, имам Гарифуллин ответил:

- Я поздравил с празником всех мусульман, живущих в Эстонии. Мы благодарили Всевышнего за то, что мы есть, живем в мире и согласии, просили Его, чтобы он и дальше даровал людям мир, дружбу и любовь.

Член правления татарского культурного общества Ида-Вирума Гюльзалина Жехтунова отметила, что не только религиозные праздники татары региона отмечают вместе.

- Примером того, что мы не замыкаемся в узком кругу, может служить Сабантуй, который прошел в Кохтла-Ярве в середине мая. На свой праздник мы пригласили не только татар со всей Эстонии, но и представителей других культурных обществ нашего региона. Это стало возможным, благодаря поддержке Министерства культуры Эстонии и городских властей Кохтла-Ярве, которые во многом способствуют сохранению национальных культурных традиций.

Сейчас наша община готовится к традиционному уездному фестивалю национальных культур «Loomepada» («Творческий котел»), в котором участвуют и наши молодые исполнители. Привлечение молодежи к изучеию национальных традиций своего народа – проблема не только нашего общества, но и всех национальных общин уезда. Поэтому мы должны постоянно искать новые формы работы, которые были бы интересны молодежи.

Праздник Курбан-байрам завершится в субботу вечером. Одна из традиций праздника – забота о бедных и малоимущих, раздача им традиционных угощений.

Евгений Капов

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