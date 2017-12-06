Музыканты открывают русскоязычной молодежи искусство эстонского хорового пения

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В субботу в Силламяэ состоится совместный концерт молодежных хоров, выступающих на русском и на эстонском языках. Мероприятие организовано фондом музыкантов PLMF в рамках широкомасштабного проекта "Интеграция через хоровую музыку", благодаря которому с 2016 года в русскоязычных школах было создано пять новых молодежных хоров.

Об этом BNS сообщил в своем пресс-релизе фонд PLMF, отметив, что цель проекта - помочь носителям другого языка интегрировать в эстонскую хоровую культуру.

«Важно, чтобы молодые люди почувствовали, как совместное пение преодолевает барьеры в общении между людьми, - сказала руководитель проекта Пилле Лилль. - Пение в хоре создает у молодых чувство сплоченности и помогает быть активными в дальнейшей общественной жизни».

На Силламяэском концерте выступят детский хор Таллиннской Мустамяэской Реальной гимназии (дирижер Людмила Семина), молодежный смешанный хор Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии (дирижер Татьяна Шумилова), хор девушек Таллиннской Тынисмяэской Реальной школы (дирижер Инна Рюю), молодежный хор Таллиннской Гимназии Паэ (дирижер Арво Луйк), молодежный хор Нарвской Ваналиннаской Государственной школы (дирижер Михаил Горюшин).

В качестве гостей перед публикой выступят хор девушек средней школы Куусалу (главный дирижер Таави Эско), детский хор Силламяэской музыкальной школы (дирижер Михаил Горюшин), хор девушек музыкальной школы г. Йыхви (дирижер Тиина Дамман) и выдающиеся оперные солисты, сопрано Пилле Лилль и Алла Попова, а также бас Павло Балакин, концертмейстер Тиина Кярблане.

Весной 2016 года Фонд музыкантов объявил конкурс, с целью найти способных дирижеров для создания новых хоров в русскоязычных общеобразовательных школах. Благодаря хорошим партнерам в рамках проекта "Музыкальные мосты" на свет появилось пять новых молодежных хоров.

Фонд музыкантов считает очень важным помогать сближению эстоно- и иноговорящего населения и находит, что именно совместная культурная деятельность является лучшей основой для возникновения сотрудничества и общего информационного поля. «Мы получили очень позитивные отзывы об организованных нами в течение многих лет более чем десяти проектах в области интеграции, что дает нам уверенность в том, что планируемый проект «Музыкальные мосты» будет иметь необходимое влияние,» сказала Пилле Лилль.

В Силламяэском Культурном центре 9 декабря в первой половине дня профессиональные руководители устроят мастерские. Приблизительно 150 молодым певцам организуют мастер-классы по постановке голоса, пройдут репетиции общей песни, которая прозвучит на вечернем концерте, и состоится обсуждение на тему хорового пения и интеграции.

Фонд PLMF организовал концерт к 100-летнему юбилею Эстонской Республики. Проект «Музыкальные мосты» поддерживает Налоговый совет по азартным играм, Фонд Интеграции и Государственная канцелярия (EV100).

PLMF (Фонд музыкантов Пилле Лилль) был основан 7 февраля 2003 года для поддержки талантливых профессиональных музыкантов Эстонии, а также для повышения уровня их мастерства.

«В культурной жизни Эстонии музыка занимает особое место, это род деятельности, посредством которого о стране знают в остальном мире, именно поэтому музыка требует особого внимания, - отмечается на странице фонда. - Пожертвования фонду были сделаны представителями деловых кругов Эстонии и зарубежья, а также частными лицами. Учредителями было решено присвоить фонду имя оперной певицы Пилле Лилль, хорошо известной как в самой Эстонии, так и за ее пределами».

BNS