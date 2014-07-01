+Галерея. И грянул бал! Первый, купеческий

Дата публикации: Сегодня, 11:19

Конец октября — время лицейских балов, традиция проведения которых в Нарве вот уже несколько лет как перешла к Ваналиннаской государственной гимназии.





Нынешний бал был посвящен 100-летию щедрого дара супругов Сергея и Глафиры Лаврецовых нашему городу: в августе 1913 года в доме купца по улице Рюйтли, 104, согласно завещанию супругов, был открыт городской музей, вход в который для посетителей стоил 15 рублей.

Коллекция Лаврецовых — картины, гравюры, графика, фарфор, иконы — насчитывала около 8 тысяч экспонатов и считалась одной из лучших провинциальных коллекций в Российской империи. А сам дом Лаврецовых стал салоном, где собиралась творческая интеллигенция.

Участниками бала стали 84 гимназиста Нарвы, Кивиыли и Кохтла-Ярве. Юные дамы и кавалеры приняли участие в викторине, связанной с жизнью и меценатством Лаврецовых, а в ходе игры в фанты представители каждой из школ выступили с заготовленными номерами самодеятельности. Самыми популярными нынче были романсы, многие из которых вместе с исполнителями с удовольствием напевали и зрители.

Какой же бал без танцев! Степенные или резвые, они неизменно преображали нашу молодежь. И вот уже юная прелестница возраста Наташи Ростовой с непослушным локоном и гибким станом, запыхавшись от скоростной фарандолы, доверчиво падает в крепкие руки партнера, а элегантный кавалер в белых перчатках, крутя в вальсе с переходом чужих партнерш, не забывает отыскивать глазами в толпе танцующих прибывшую с ним на этот бал красавицу.

Как пояснила «НГ» директор государственной Ваналиннаской гимназии Татьяна Степанова, в этом году организаторы решили провести не дворянский, а купеческий бал, что потребовало репетиций с разучиванием новых танцев, игр, приготовления иных угощений. Соответствовать статусу бала должны были и наряды.

Однако приобщиться к такому удовольствию при желании можно и раньше, еще с основной школы. Опять же по традиции, балы для учеников основных школ города проводятся в Паю школе. Откуда, собственно, начались и лицейские балы в Нарве. Но со сменой статуса Паю школы, переставшей быть средней, контингент исполняющих придворные танцы «дам» и «кавалеров» в ней значительно помолодел. Нынешний бал для учащихся 4-6 классов Нарвы в Паю школе прошел 17 октября.

Наталья СОБОЛЕВА

