Художники о Кренгольме: «Здесь своя душа»

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В рамках программы мероприятий второго дня Нарвской городской лаборатории (Narva Urban Lab) 25 августа в Нарвской художественной резиденции и в округе прошел «День Кренгольма».

На одном из мастер-классов можно было смастерить коврик из старых футболок.

Общеизвестно, что Кренгольмская мануфактура для Нарвы имела значение особой важности. Она была градообразующим предприятием, вокруг которого создавалась инфраструктура, возводились такие жизненно необходимые объекты, как детские сады, магазины и точки бытового обслуживания, дом культуры, больница. Жизнь бурлила, складывались судьбы, а работой были обеспечены в лучшие годы этого ткацкого предприятия более одиннадцати тысяч человек. Закрытие комбината многие восприняли как трагедию, ее отголоски слышны и сейчас.

Многие бывшие сотрудники так и не смогли найти работу, а главное – свой родной трудовой коллектив. В районе Кренгольма ощущается некая заброшенность, это особенно видно на примере разваливающегося от времени и пустоты Дома культуры имени Василия Герасимова. Но жизнь продолжается, и несмотря ни на что, а иногда и вопреки, идет вперед. Кренгольм продолжает жить в памяти его бывших работников, как воспоминания о юности и прошлых мечтах. Именно поэтому второй день Нарвской городской лаборатории было решено посвятить Кренгольму.

В Нарвской художественной резиденции в этот день работали открытые студии, где можно было побеседовать с художниками из Германии, Канады, США, в работах которых так или иначе отражены реминисценции, связанные с Кренгольмской мануфактурой. Так, молодые художники из США Дэйв Гребер и София Белкин представили свою творческую работу Pothole geodessia («Геометрия выбоины») – гибридный проект о промышленности и природной среде Нарвы.

Дейв - художник видеоинсталляций, София (родом из Москвы) занимается текстильной живописью. Она рассказывает: «Нас очень интересовала идея и эстетика текстильной мануфактуры, так что мы напечатали вместе текстиль, сделали дизайн. И потом уже здесь, на месте, снимали видео для нашей инсталляции. Мы хотели создать нечто, где чувствовалось бы что-то наполовину органическое, живое, и в то же время полумеханическое. Организм Нарвы, местного ландшафта продолжает жить. В нашей видеоинтсталляции промышленный ландшафт ожил. Он дышит, пульсирует и развивается. Улитки выползают после дождя, а конвейер продолжает работать. Завод – это не просто что-то техническое, здесь есть тоже своя душа, и она движется и дышит».

В одном из залов резиденции проходил мастер-класс по рукоделию, организованный НКО «Лоомелоом». На нем можно было своими руками, например, смастерить коврик из старых футболок. Это важно для воспитания экологического мышления, ведь на сегодняшний день чрезвычайно актуальным является вторичное использование ресурсов и материалов. Также это демонстрирует бережное отношение к текстилю, как продукту, производимому когда-то в этом месте.

Посетители, приходившие посмотреть на работу открытых студий, говорили, что важно хранить историческую память и культурные ценности, а для этого - продолжать беречь «душу» Кренгольма.

Несмотря на дождливую погоду, поблизости работал блошиный рынок, где можно было отыскать настоящие ценности, характеризующие ушедшую эпоху, залежавшиеся в закромах многих квартир, окунуться в атмосферу иного времени.

Елена Чепурнова

Фото: Ольга Чепурнова