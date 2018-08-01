+Галерея. В Нарва-Йыэсуу снимали первый в Эстонии русскоязычный сериал

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Съемки первого русскоязычного комедийного сериала для всей семьи “LasnaГорск” идут полным ходом. Генеральный продюсер телесериала Яна Павленкова и исполнительный продюсер Дарья Саар приглашают всех активных людей принять участие в его создании. В перспективе у Эстонии есть возможность стать площадкой производства сериалов на экспорт для телевизионных рынков России и Европы.

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Съемки сериала начались 31 июля и идут очень интенсивно. По словам генерального продюсера Яны Павленковой, съемочный процесс планируется закончить уже 2 сентября. Каждый съемочный день напряженный - он длится по 12 часов. Если сначала снимали «домашние» сцены в павильоне, выстроенном в здании Эстонского телевидения, то в середине августа съемочная группа вышла, что называется, в поле. Уже состоялись съемки в парке Кадриорг, во дворах Ласнамяэ, а также в Нарва-Йыэсуу, где свои интерьеры предоставил Noorus SPA Hotel.

- Очень плотный съемочный график: 24 двенадцатичасовых съемочных дня за 33 календарных. Вынуждены работать так быстро, потому как, например, Томас Тросс, один из наших эстонских актеров, сегодня находится в Копенгагене на большом фестивале, а в конце августа отправится уже на гастроли в Китай. Времени на раскачку просто нет, телевизионная премьера комедийного сериала для всей семьи должна состояться уже 4 ноября на канале национального телерадиовещания ETV+. И это при том, что сценарий был написан всего лишь в марте этого года, - рассказывает генеральный продюсер.

Русский сериал в Эстонии? Давно пора!

Над проектом работает международная команда кинопрофессионалов, которых собрала в одном месте исполнительный продюсер Дарья Саар. Мечта о русскоязычном телесериале появилась у Дарьи и Яны ещё до создания ETV+, но тогда говорить о реализации проекта было слишком рано. Сейчас ситуация изменилась, и идея обрела воплощение. - Очевидно, что этот сегмент местного телевидения пустует, и есть потребность показать в развлекательном формате, что мы, русскоязычные в Эстонии, думаем о жизни и о себе, как справляемся с проблемами, о чем мечтаем. И, если ранее мы часто оказывались героями чужих историй, то пришло время писать историю самим, - так объясняют причины создания сериала его продюсеры.

Сценарий для телесериала написал Юрий Русин (сценарист комедийного сериала “Последний из Магикян”) в соавторстве с местными сценаристами, режиссурой проекта занимается Ирина Васильева (креативный продюсер и режиссер ситкома “Папины дочки”, проработала 12 лет на канале СТС), гримером выступает ведущий в Эстонии визажист Катрин Сангла (услугами которой пользуются ведущие дизайнеры, кинопродюсеры и политики Эстонии) , а художником по костюмам - Светлана Агуреева, имеющая большой опыт подобной работы на телевидении и в кино. Весьма разнообразен и состав актеров: среди них и эстонские звезды, такие, как Тоомас Тросс, и известная актриса российских сериалов Эвелина Сакура, французская звезда телесериалов и ведущая телевизионных программ Маша Поликарпова (она родом из Таллинна), известный многим нарвитянам ведущий мероприятий Сергей Рымар (окончил ГИТИС).

Режиссер сериала Ирина Васильева настроена демократично, очень позитивно относится к молодежи на съемочной площадке и с удовольствием делится опытом. Ей очень хочется помочь русскоязычному меньшинству научиться делать качественный телевизионный продукт, чтобы не только занять свободную нишу на местном телевидении, но и выходить на экспортный рынок. Помимо Ирины в съемочной группе еще несколько профессионалов из других стран, чтобы местные специалисты могли равняться на лучших.

- Мы очень-очень быстро учимся. Сегодня у нас пятнадцатый день съемок, и уже видно, что работа идет намного быстрее и слаженнее, чем вначале. Думаю, что осознание того, чему удалось научиться, придет немного позже, уже после окончания работы над сериалом. Многие из работающих на съемочной площадке попали на нее впервые, но ребята схватывают все на ходу. Они видят, как работают профессионалы, постигают секреты мастерства. В следующий раз мы будем чувствовать себя намного увереннее, - полагает Яна Павленкова.

- За последние 27 лет истории эстонского теле- и кинопроизводства немного русскоязычных людей получили опыт в сфере теле- и кинопроизводства: в лучшем случае можно вспомнить Николая Бенслера, который играет бандитов в эстонских сериалах. До сих пор мы не видели русскоязычных продюсеров и режиссеров, которые бы выдавали идеи, находили финансирование, организовывали весь процесс. Скорее мы привыкли потреблять то, что делают другие, а не создавать сами. Сейчас же, честно говоря, мы видим, как на наших глазах происходит чудо. Мы получаем удочку для того, чтобы затем самим уже ловить рыбку, - считает Дарья Саар, и поясняет свою мысль:

- Некоторые регионы живут за счёт «продакшена», то есть, производства сериалов, которые дают работу не только технической группе, но и строителям, декораторам, водителям, рестораторам и владельцам гостиниц... У Эстонии есть огромный потенциал стать площадкой производства сериалов на экспорт для телевизионных рынков России и Европы, и наш “LasnaГорск” - прекрасная возможность запустить этот процесс.

Первый народный

Самое главное в том, считают продюсеры, что люди проявляют интерес и желание принять участие в общем деле. Именно поэтому сериал задуман как народный и условные двери на съемочную площадку сериала открыты для всех желающих. Пока что эстонское государство проект не поддержало и сериал снимается на деньги спонсоров и частные пожертвования.

- Хочется отметить вклад частных предпринимателей, которые откликнулись на наш призыв. Приятно, что нам оказывают поддержку, несмотря на то, что мы не сможем в сериале как-то особенно рекламировать частный бизнес, так как премьера состоится на общественно-правовом телевидении Эстонии, где реклама не приветствуется. Но активным людям из местного круга предпринимателей просто – напросто импонирует идея создания эстонского сериала на русском языке, поэтому они оказывают нам поддержку, - заметила Дарья Саар.

Те, кто желает стать сопричастным к историческому событию, могут поддержать съемки материально и в качестве благодарности побывать на съемочной площадке, получить сувениры, окунуться в творческую атмосферу и даже попасть в кадр, снявшись в массовке. Подробности читайте здесь: www.hooandja.ee/ru/projekt/lasnagorsk. Свой вклад можно внести до 2 сентября.

- Когда мы только начинали, никто не представлял, на каком уровне мы намереваемся снимать, поэтому многие относились к проекту со скепсисом. Сейчас отношение уже несколько изменилось, и мы надеемся, что “LasnaГорск” найдет своего зрителя и станет первым, но не последним сериалом, снятым для русскоязычной аудитории, - заключает генеральный продюсер Яна Павленкова.

Софья Боборенко

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