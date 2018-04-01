Состоялся новый набор в трудовые отряды школьников

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27 апреля в зале Нарвского городского собрания состоялся розыгрыш анкет в трудовые отряды. Ежегодно Нарвский молодежный центр организует летом трудовые отряды, в которых участвует молодежь в возрасте от 13 до 16 лет. Сформированные отряды работают в две смены: в июне и августе.

В июне ребята трудятся на территории детских дошкольных учреждений. В августе помогают подготовить школы к началу учебного года. Трудовые отряды – это не только рабочие будни, но и совместные веселые мероприятия, безграничные возможности для общения и поиска новых друзей, а также отличная возможность заработать карманные деньги.

Причина проведения розыгрыша – конкурс. Нарвский молодежный центр может принять в трудовые отряды 70 человек, а анкет в этом году было подано 214, таким образом на одно место претендовало 3 человека.

Лотерею помог провести председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов. Александр Ефимов поздравил ребят, которым улыбнулась удача и приободрил тех, кому не повезло в этом году.

Участники трудовых отрядов теперь известны. 40 человек (20 мальчиков и 20 девочек) будут работать с 11 по 21 июня, 30 человек (15 мальчиков и 15 девочек) – с 6 по 17 августа. Списки можно найти на странице Нарвского молодежного центра в интернете http://www.noortek.ee.

Анастасия Захарова

канцелярия Нарвского городского собрания