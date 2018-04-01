+Галерея. В Нарве прошли заключительные мероприятия слета русских скаутов Эстонии

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В воскресенье в Нарве с утра прошли заключительные мероприятия слета русских скаутов Эстонии, которые начались в минувшую пятницу факельным шествием по городу.

Иллюстративное фото. Нарвские скауты участвуют в праздничном шествии в День Города. Фото из архива "ВП"

В воскресенье, 29 апреля, в 10 часов утра начался скаутский парад. Таким образом скауты отпраздновали день Святого Юрия — своего покровителя, сообщили BNS устроители мероприятия.

Святой Георгий Победоносец (Святой Юрий) – покровитель юных разведчиков-скаутов. Его изображение на белой трехлепестковой лилии — эмблема русских скаутов всего мира.

В 1957 году в Нарве местными энтузиастами была создана группа юных моряков или морских скаутов. И сегодня многие нарвские скауты – курсанты Нарвского КЮМа, сообщает ида-вируский портал compas.ee.

В Эстонии скаутинг появился в 1912 году, первые дружины были созданы в Пярну и Нарве. Расцвет скаутского движения пришелся на время Второй республики: накануне Второй мировой войны в Нарве было примерно 300 скаутов.

Новая история нарвского скаутского движения началась летом 1992 года. Была организована первая экспедиция в Печорский край – на поиски флага русских скаутов первой Эстонской республики. И хотя скауты в тот раз не нашли флага, они получили первые впечатления от подобных вылазках. В октябре 1992-го был основан отряд «Сокол» в школе Паю, который действует до сих пор.

Скаутские отряды в Нарве появлялись во многих школах (в Кесклиннаской гимназии, 8-й и 12-й школах, школе Нарва-Йыэсуу, Эстонской гимназии), со временем все они объединились, в результате чего возник Нарвский скаутский отряд клуба «Чайка», в который стали свободно вливаться ребята со всего города.

Когда в Нарве открылся Молодежный центр, его первыми обитателями стали именно скауты. В конце 90-х они занимались очень нужной работой, участвуя в криминально-превентивные проекты «Дети в лесу», «Ежики», «Проведи лето с пользой-2000». Благодаря проекту «Молодежная стратегия» нарвским скаутам удалось создать сеть молодежных групп по Ида-Вирумаа. Период с 1997 по 2004, проведенный в Молодежном центре, стал для нарвских скаутов целой эпохой активной жизни. К сожалению, перед началом реконструкции центра им пришлось покинуть его стены.

Тогда же скауты получили предложение от руководства КЮМа и стали частью этой школы по интересам, став Нарвскими морскими скаутами.

Скауты Нарвы входят в Эстонское скаутское общество, организацию «Молодые орлы», Союз ориентирования Эстонии.

«И празднование Юрьева дня в 2018 году — повод отметить и 14-летие работы нарвских скаутов под крылом КЮМа, - отмечают руководители нарвского отделения. - Что мы и делаем в компании 400 братьев-скаутов со всей Эстонии и из-за границы».

BNS