Ищут в свою команду людей, у которых «горят глаза»

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Фонд интеграции объявил конкурс на вакантные должности преподавателей в Дом эстонского языка, который начнет свою работу в Нарве в 2019 году.

Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар: для настоящей интеграции очень важно общение между людьми. Наталья Соболева

Напомним, Фонд интеграции, который в апреле отметил свое 20-летие - одна из первых крупных государственных структур, чей головной офис переезжает из Таллинна в Нарву. И где же на «дорожной карте», выражаясь общепринятыми сейчас терминами, находится он в плане переезда? На этот вопрос ведущего передачи «Один плюс два», которая на прошлой неделе прозвучала из Нарвской студии Радио 4, Ирене Кяосаар, руководитель Фонда интеграции, с улыбкой ответила, что «если представить шоссе Таллинн – Нарва, то мы где-то в районе Раквере».

- У нас выбран директор Дома эстонского языка в Нарве – Алена Кордончук, которая работала в Нарвском языковом лицее учителем эстонского языка, но уже приступила к своим новым обязанностям. А сейчас мы ищем учителей в наш Дом эстонского языка. И уже провели конкурс по поиску помещений для него, - пояснила Ирене Кяосаар. – Есть два варианта: какой из них выберем, скоро объявим. Затем предстоит реновация этих помещений и все, что с ней связано.

По словам Ирене Кяосаар, в любом случае, даже если «стены еще не будут готовы, деятельность мы начнем уже этой осенью».

Дом эстонского языка откроется не только в Нарве, но и в Таллинне. И сейчас Фонд интеграции ищет 5 учителей эстонского языка для нарвского Дома и 5 учителей – для таллиннского.

- Мы обещали, что не создадим такую ситуацию, когда учителя общеобразовательных школ массово перейдут в Дом эстонского языка. Поэтому при формировании его кадрового состава взяли на вооружение модель «Молодые в школу». То есть мы ищем людей с высшим образованием, но не работающих учителей, и даже не обязательно филологов, и не обязательно с категориями С 1 или С 2. Люди, которых мы хотим видеть в качестве наших учителей, должны владеть эстонским на уровне родного языка, и главное – чтобы их глаза горели, чтобы они хотели что-то изменить. Мы ожидаем, что в конкурсе будут участвовать не только нарвитяне, но и жители из других регионов Эстонии.

- Однако, насколько хорошими учителями смогут быть люди, которые не владеют современными методиками преподавания, азами психологии и прочими необходимыми для учителя знаниями?

- У нас заключен договор с Тартуским университетом, и уже в августе мы начнем обучение наших будущих учителей, а затем в работе им будут помогать менторы, обучение продолжится на месте. Но естественно, что и выпускники Нарвского колледжа Тартуского университета, выпускники других вузов могут принимать участие в объявленном нами конкурсе.

По словам Ирене Кяосаар, она и ее команда очень надеются, что деятельность Фонда, Дома эстонского языка в Нарве даст жителям Ида- Вирумаа новые возможности не только более активно и плодотворно заниматься изучением государственного языка.

- Мы видим себя еще и в качестве такого консультационного центра, который даст возможность жителям Ида-Вирумаа получить больше контактов для развития своей деятельности, быть более активными в нашем обществе. Например, как написать проект, куда обратиться за финансовой поддержкой, где найти партнеров. Ведь по сути интеграция происходит на уровне межличностных связей, общих интересов, общего дела, - говорит Ирене Кяосааар.

Светлана Зайцева

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