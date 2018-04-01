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СпортНарвские фигуристы принимали гостей из России

Дата публикации: Сегодня, 13:29 Просмотрено: 50

Воспитанники спортивной школы «Паэмурру» завоевали 17 медалей всех достоинств на  международных соревнованиях Narva Spring, которые прошли 20-22 апреля в Нарвском ледовом холле.

Нарвские фигуристы принимали гостей из России

Тренер Наталья Рысева (на переднем плане) представляет своих воспитанниц Настасью Еремину (1-место) и Марию Цветкову (2-место).

Отметим сразу разряд Pre-Young, объединивший спорстменов 2006-2007 гг. р. Здесь нарвитяне заняли весь пьедестал в последовательности: Вероника Кульпер, Анастасия Шустова и Алиса Зарецкая.

В категории Basic Novice B победила Валерия Дегтярева, а 2-е место заняла Татьяна Титова. Очень хорошо выступили фигуристки в разряде Junir Ladies. Настасья Еремина выиграла золото, а серебряная награда досталась Марии Цветковой. Еще одну золотую медаль в категории Pre-Young (2008-2009 гг. р.)  принесла София Руссис, ее соратница Анна Бабыкина стала третьей.

И у самых старших в разряде Young Adults (1999-2001 гг.р.) победительницей стала Надежда Портянко, а 2-е место заняла Элис Бойцова.
Назовем также и других фигуристов, занявших бронзовые награды в различных категоряиях. Это Кристина Лонская (Advanced Novice), Милана Матсаль (Chicks), Мия Пантюхина (Chicks «Axel»), Кристина Голубева и Кристьян Либерт (оба - Cubs B), а также Екатерина Сметанина (Pre-Young 2002-2005 гг. р.). Наших спортсменов тренируют Наталья Рысева, Ольга Портянко и Виктория Спельман; хореограф Татьяна Нестеренко.

 

Сергей ТРОХАЧЕВ

Нарвские фигуристы принимали гостей из России

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