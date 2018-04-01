Нарвские волейболистки обыграли всех, но только в своем финале

Дата публикации: Вчера, 23:16 Просмотрено: 28

Второй финальный турнир чемпионата Эстонии среди спортсменок до 18 лет (U-18 B-класс), прошел в зале спортивной школы «Энергия» 21-22 апреля и завершился победой нарвитянок.

В течение года команда «Энергии» трижды предпринимала попытки прорваться в 1-й финал, чтобы бороться за медали. К сожалению, не получилось, хотя в переходных играх наши в большинстве случаев уступали с минимальным счетом 2:3. И на этот раз волейболистки добрались лишь до второго финала, где разыгрывались места с 7-го по 13-е, тогда как первые 6 команд оспаривали право на пьедестал.

Зато во втором финальном турнире подопечные тренеров Галины Алферовой и Виктории Прусаковой сыграли отменно. Со одним и тем же счетом 3:0 выиграли у команды спортивной школы Пярну, спортивной школы Выру, а также у столичного клуба «Татс». Одолели и команду из Вильянди – на этот раз со счетом 3:2. Почему во втором финале оказалось не 6, а 5 команд – неясно. Видимо, кто-то отказался от участия. Так или иначе, нарвские спортсменки стали первыми в своем финале, а лучшим игроком была признана Алеся Баранова. По общему результату, у волейболисток «Энергии» 7-е место из 25 команд. «Чувствуется, что потенциал у команды был», – считает завуч школы Константин Вергун. Они вполне могли если и не побороться за медали, то подойти к ним вплотную.

Сергей ТРОХАЧЕВ

