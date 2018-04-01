Скоро XXIV Международный музыкальный фестиваль им. Е. Мравинского

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Премьера двух фестивальных программ – симфонической с участием виолончелистки Арианы Кашефи (Великобритания) и камерной «Bach and non-Bach», представленной скрипачкой Марией Шалгиной (Санкт-Петербург) с большим успехом прошли на сцене Geneva kontserdimaja и в зале Нарвского замка. Не менее яркие события проекта ожидают поклонников классической музыки в ближайшие дни.

2 мая в 19 часов в Geneva kontserdimaja состоится вечер камерной музыки в память о безвременно ушедшем музыканте и педагоге, профессоре Санкт-Петербургской консерватории, Заслуженной артистке России Нине Серегиной. В далеком 2000-ном году Нина Серегина впервые приняла участие в музыкальных событиях Ида-Вирумаа – Шопеновском конкурсе, в качестве члена жюри, и Международном фестивале им. Е. Мравинского, выступив сольно с Нарвским симфоническиморкестром и представив концерт своих учеников. С этого момента на протяжении долгих 17 лет каждый творческий визит пианистки в Ида-Вирумаа – с концертными выступлениями, мастер-классами, музыкальным судейством – неизменно придавал событию высокий профессиональный и художественный статус. Максимальный градус артистической отдачи, исповедуемый артисткой, в полной мере унаследовали ее ученики. 2 мая в концерте «in memoriam» выступят воспитанники Нины Серегиной Энрике Лапас и Денис Лосев, ныне представляющие класс профессора Дмитрия Башкирова Высшей школы музыки им. Королевы Софии в Мадриде, а также выпускники Санкт-Петербургской консерватории, лауреаты международных конкурсов Василий Белявин (гобой) и Евгения Боргардт (фортепиано). Прозвучат Три фрагмента из балета «Петрушка» Игоря Стравинского и цикл миниатюрных сцен «Карнавал» Роберта Шумана, а также барочная и современная музыка для гобоя и фортепиано.

Доминантой нынешнего фестиваля 8 мая в Geneva kontserdimaja станет выступление бесспорного хедлайнера проекта, ансамбля мелодических ударных инструментов «MarimbaMix» (Санкт-Петербург). Созданный артистами ведущих симфонических оркестров северной столицы, ансамбль «MarimbaMix», растворяя стереотип «ударные – это то, что стучит», погружают слушателя в магический мир звуков маримбы, ксилофона, колокольчиков. Концерты «MarimbaMix» - это музыкальный поток без границ, стирающий привыные рубежи стилей и жанров. Оригинальными авторским аранжировками знаменитых произведений будут удивлены и знатоки академической классики, и любители музыкального юмора и шоу. В программе нарвского концерта ансамбля – оперные увертюры и арии, симфонические миниатюры, хиты джаза и музыки кино.

Завершится фестиваль им. Е. Мравинского 13 мая выступлением эстонских музыкантов. В сопровождении Нарвского оркестра под управлением художественного руководителя фестиваля Анатолия Щура выступят лауреат многочисленных международных конкурсов Оксана Синькова (флейта) и артистка Этонского государственного симфонического оркестра Татьяна Лепнурм (арфа). Прозвучит Концерт для флейты и арфы с оркестром В.-А. Моцарта – единственное творение гения для солирующей арфы. Нарвский симфонический оркестр, поддерживая тенденцию нынешнего фестиваля к контрастным стилевым сочетаниям, предложит слушателям сочинение крупнейшего современного японского композитора Такаси Есимацу «White Landscapes» для солирующих флейты, арфы, виолончели и струнного оркестра.

По информации оргкомитета фестиваля.