Команды нарвских стрелков дважды оказались на высоте

Дата публикации: Вчера, 23:06 Просмотрено: 79

Спортсмены школы «Паэмурру» уверенно победили на республиканских соревнованиях женских подразделений Кайтселийта в Нарве 21 апреля, а также в состязаниях за Кубок Юрьевой ночи, состоявшихся в стрелковом тире Мяннику 22 апреля.

Очень многие юные стрелки, регулярно участвующие в крупных соревнованиях, являются членами молодежных дружин Кайтселийта: юноши состоят в Noored Kotkad, а девушки – в Kodutütred. Это логично, считает тренер Александр Макаров, ведь именно от Кайтселийта школа получает оружие и боеприпасы. Это «выгодно в качестве экономии средств для поездок на другие соревнования». Кроме того, Кайтселийт оплачивает своим членам стартовые взносы, дающие право на участие в состязаниях международного уровня.

Возвращаемся, однако, к сути. В Нарве в стрельбе из малокалиберной винтовки (упражнение 30 выстрелов лежа) отличились Валерия Морозенко и Валерия Колюхина, занявшие, соответственно, 1-е и 2-е места. Аналогичный результат показали стрелки из пистолета: Вера Румянцева выиграла «золото», а Кристина Захарова «серебро». В общекомандном зачете спортсмены «Паэмурру» опередили ближайших соперников на 81 очко – это очень большой разрыв.

В соревнованиях за Кубок Юрьевой ночи две нарвские команды, которыми руководят Александр Макаров и Андрей Михайлов, показали не менее впечатляющие результаты. У 13-летних мальчиков, стрелявших из пневматической винтовки в положении сидя с упором, победил Егор Яковлев, а бронзовым призером стал Артем Плотников, уступивший сопернику из Рапла всего лишь одну десятую очка. Среди девочек первенствовала Екатерина Исаченкова, а третьей стала Ксения Крот, причем Ксения с трудом обошла соперницу все из того же Рапла.

Старшие в группе до 18 лет стреляли по 30 выстрелов лежа. Среди девушек в этом упражнении выиграла Катрин Смирнова, а Анастасия Олевич завоевала бронзовую медаль, пропустив вперед спортсменку из Выру. У юношей 2-е место досталось Артему Эрту, победителем же стал Маркель Мяги, вновь из Рапла, опередивший Артема опять-таки на одну десятую (похоже, в этом городе складывается многообещающая стрелковая школа и растут достойные конкуренты!).

Общий итог таков: обе нарвские команды заняли 1-е и 2-е места из 18 возможных. Состав победителей: Катрин Смирнова, Артем Эрт, Артем Плотников, Екатерина Исаченкова. Состав «держателей серебра»: Анастасия Олевич, Кирилл Румянцев, Егор Яковлев, Ксения Крот. Все они – члены молодежных подразделений Кайтселийта, что, несомненно, поможет в их дальнейшем продвижении.

Сергей ТРОХАЧЕВ