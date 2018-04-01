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СпортПодведен итог сезону биатлонистов: лучшие награждены

Дата публикации: Вчера, 22:46 Просмотрено: 129

Церемония вручения наград, одной из которых удостоилась нарвитянка Ксения Прибыловская, состоялась в Таллиннской телебашне 20 апреля.

Подведен итог сезону биатлонистов: лучшие награждены

Ксению Прибыловскую поздравляет со званием лучшей спортсменки президент Федерации биатлона Эстонии Айвар Ниголь. Фото: СШ «Энергия

Были названы лучшие спортсмены сезона 2017-2018 гг. У мужчин был награжден Калев Эрмитс, который занял 14-е место на серии этапов Кубка мира. Среди женщин лучшей признана Йоханна Талихярм, занявшая 22-е место на недавно завершившихся Зимних Олимпийских играх в Корее. А в возрастной категории до 19 лет закономерно победила Ксения Прибыловская. Закономерно, поскольку эта победа подкрепляется ее лучшими результатами прошедшего сезона. В частности, Ксения стала двукратной чемпионкой республики среди молодежи в спринте и в общем старте, а также заняла 17-е место в эстафете на чемпионате мира, который прошел в Отепя 26 февраля – 4 марта этого года.

Надеемся на дальнейшие успехи Ксении – награда должна стать приятным эмоциональным стимулом!

 

Сергей ТРОХАЧЕВ

Подведен итог сезону биатлонистов: лучшие награждены

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