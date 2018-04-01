Нарвская спортивная неделя

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Волейбол

Команда спортивной школы «Энергия» 2001-2002 гг. р., которую тренирует Алексей Богданов, заняла 14-е место из 22 на первенстве республики в классе В, которое состоялось в Кохила 21-22 апреля. Тем не менее стоит отметить наиболее отличившихся и достаточно перспективных спортсменов. Это Иван Саприн, Даниил Ляпчихин и капитан команды Илья Леонов.

Настольный теннис

Команда девушек из спортивной школы «Паэмурру» (PSK) под руководством тренера Владимира Петрова стала серебряным призёром командного чемпионата Эстонии в высшей лиге этого сезона, который завершился в Таллинне 21 апреля. В состав команды вошли: Анастасия Мельникова, Валерия Петрова, Виталия Рейноль, Марика Тоомпере (бывшая воспитанница PSK), а также тренеры PSK Лидия Андреева и Анастасия Андреева.

Художественная гимнастика

На этапе Кубка Мира по художественной гимнастике, который прошел в Ташкенте 21-23 апреля, в групповых упражнениях, в многоборье сборная Эстонии завоевала бронзовые медали, уступив только России и Белоруссии. Это – небывалый успех в истории эстонской художественной гимнастики! В составе эстонской команды выступала Василина Куксова (на фото), воспитанница спортивной школы «Паэмурру» и тренера Надежды Захаренковой.

Бокс

Дмитрий Проткунас в группе U15, который является кандидатом на участие в первенстве Европы, а также Федор Каманин и Александр Проткунас (оба U-13) в различных весовых категориях стали победителями международного турнира, посвященного памяти Александра Баранова, который прошел 20-21 апреля в Маарду и собрал участников из Германии, Финляндии, Литвы, Латвии, Белоруссии, России и Эстонии. Отличились и другие воспитанники тренера Василия Панова. Серебряными призерами стали Семен Андреев, Дмитрий Сафронов, Данил Саевич и самый старший – тяжеловес Владислав Рябинин. Бронзовые награды - у Матвея Колчина и Артема Спатара.