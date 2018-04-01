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КультураВесна - время любви, красоты, хорошей музыки и, конечно, джаза

Дата публикации: Сегодня, 17:25 Просмотрено: 43

5 мая в концертном зале "Женева" города Нарва состоится 23-й международный фестиваль Narva Jazz под руководством Бориса Паршина.

Весна - время любви, красоты, хорошей музыки и, конечно, джаза

В этом году для вас выступят Narva Jazz Band и Raivo Kallas Band, коллективы LemBeat и Weekend, вокальный ансамбль Palette и другие. Главный гость программы - очаровательная и талантливая певица из Лондона Jordan Jackson.

Видео с последнего концерта Джордан - Jordan Jackson and Friends в Нарве.

Официальное музыкальное видео.

Приходите и насладитесь вместе с нами этим праздником солнца и звука!

Билеты в кассах культурного центра "Женева". До встречи 5 мая в три часа дня!!!

Суббота | 05.05 | в 15.00 | 3€ | GENEVA KONTSERDIMAJA
info@geneva.ee

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