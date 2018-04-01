Весна - время любви, красоты, хорошей музыки и, конечно, джаза

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5 мая в концертном зале "Женева" города Нарва состоится 23-й международный фестиваль Narva Jazz под руководством Бориса Паршина.

В этом году для вас выступят Narva Jazz Band и Raivo Kallas Band, коллективы LemBeat и Weekend, вокальный ансамбль Palette и другие. Главный гость программы - очаровательная и талантливая певица из Лондона Jordan Jackson.

Видео с последнего концерта Джордан - Jordan Jackson and Friends в Нарве.



Официальное музыкальное видео.



Приходите и насладитесь вместе с нами этим праздником солнца и звука!

Билеты в кассах культурного центра "Женева". До встречи 5 мая в три часа дня!!!

Суббота | 05.05 | в 15.00 | 3€ | GENEVA KONTSERDIMAJA

info@geneva.ee