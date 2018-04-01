Обучать экономии — с основной школы

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Союз банков Эстонии уже в шестой раз провел месяц финансовой грамотности, в рамках которого 73 добровольца по всей Эстонии провели 126 уроков для более чем 2500 выпускников.

По словам руководителя подразделения финансовой грамотности Союза банков Эстонии Кай Кутсар, финансовая грамотность должна быть интегрирована в различные учебные программы и обучать финансовой грамотности нужно начинать уже с детского сада и начальной школы. «Если этого не сделать, то мы со своими привычками и финансовым поведением быстро отстанем от остальной Европы. Например, если сегодня мы только рассказываем выпускникам об умении экономить, то развитые страны сделали шаг вперед и начинают говорить на эти темы уже в основной школе», - добавила Кутсар.

В этом году Союз банков сделал первый шаг по направлению к ученикам более младшего возраста. Помимо выпускников в этом году свои финансовые знания смогли также проверить ученики старшей ступени основной школы, приняв участие в проходившей впервые общеевропейской викторине на тему финансовой грамотности. Всего между собой соревновались 77 классов из 48 школ. Победителем стал 9б класс Таллиннского английского колледжа, на втором месте 9а класс Таллиннской технической гимназии и на третьем месте оказался 8а класс гимназии Юленурме. Два представителя из класса-победителя поедут в мае в Брюссель представлять Эстонию на проходящем там финале европейской викторины на тему финансовой грамотности.

По информации Союза банков Эстонии