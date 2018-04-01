Сохранившиеся после второй мировой войны дома старой Нарвы

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Во вторник, 24 апреля в 16.00 в Нарвской центральной библиотеке в рамках цикла краеведческих встреч состоится выступление коренной нарвитянки Сильвии Ильменской «Сохранившиеся после войны дома старой Нарвы: здания и судьбы людей, с ними связанных».

В свое время Нарва считалась одним из красивейших городов в северной Европе, построенных в стиле барокко. От старой Нарвы на настоящий день сохранилось очень мало исторических памятников, среди которых Нарвский Замок, бастионы, Ратуша, Александровская церковь. Сильвия Ильменская расскажет о зданиях Нарвы, об истории которых сохранилось мало информации: здание тюрьмы, дом по улице Койдула 3а, Вабадусе 20, лестница Гана, здание молокозавода и др.

На встрече будет продемонстрирован фильм «Неизвестная Нарва. Вокзал».

«Железнодорожная станция - очень важное место в любом городе. На территории нарвского вокзала происходили различные события: торжественные, будничные, радостные и очень печальные....Здесь люди встречались друг с другом, так же это было местом, где люди расставались навсегда... К сожалению, сегодня нарвские вокзалы переживают не лучшие времена, и об этом тоже хотелось сказать.» - сценарист и оператор фильма Дмитрий Федоткин.

Закадровый текст в видеорассказе о вокзале читает бывший профессиональный актер, ныне пастор Нарвского лютеранского прихода Олег Севастьянов.

Вход свободный

Инфо: Нарвская центральная библиотека, 35 94360

По информации Нарвской центральной библиотеки.