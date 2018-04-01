XXIV Международный музыкальный фестиваль им. Евгения Мравинского

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В Нарве в 24 раз проходит уникальный для Северо-Востока Эстонии ежегодный международный форум классической музыки – фестиваль им. Евгения Мравинского. Он открылся 15 апреля выступлением Нарвского симфонического оркестра и британской виолончелистки Арианы Кашефи, состоявшимся в концертном доме «Женева». А какие следующие программы ожидают почитателей этого фестиваля?

Сакральной дате – 333-летней годовщине со дня рождения И.-С. Баха – посвящена фестивальная программа Bach and non-Bach, которую в непривычном и привлекательном формате представит дипломант и лауреат 14 международных и всероссийских конкурсов, стипендиат российских и германских фондов, петербургская скрипачка Мария Шалгина.

Памяти артиста, учителя и друга, безвременно ушедшей замечательной пианистки, заслуженной артистки России, профессора Санкт-Петербургской консератории Нины Серегиной посвящена программа фестиваля, в которой 2 и 3 мая в Нарве и Силламяэ примут участие ее воспитанники.

Бесспорным хедлайнером грядущего фестиваля в концертах 7 мая в Кохтла-Ярве и 8 мая в Нарве выступит ансамбль ударных инструментов MarimbaMix (на фото), созданный выпускниками Санкт-Петербургской консерватории, лауреатами международных конкурсов, артистами ведущих симфонических оркестров Санкт-Петербурга.

Завершится XXIV Международный фестиваль им. Е. Мравинского 13 мая в Geneva kontserdimaja выступлением эстонских музыкантов. В сопровождении Нарвского оркестра под управлением художественного руководителя фестиваля Анатолия Щура выступят лауреат многочисленных международных конкурсов Оксана Синькова (флейта) и артистка Этонского государственного симфонического оркестра Татьяна Лепнурм (арфа). Прозвучит Концерт для флейты и арфы с оркестром В.-А. Моцарта – единственное творение гения для солирующей арфы. Нарвский симфонический оркестр предложит слушателям сочинение крупнейшего современного японского композитора Такаси Есимацу «White Landscapes».

Фестиваль поддерживают: Нарвская городская управа, фонд Культууркапитал, Министерство культуры Эстонии, представительство Россотрудничества в Финлянди, городские управы Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу.

По информации организаторов