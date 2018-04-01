Велосипедисты прошли новое испытание трассой

Дата публикации: Вчера, 21:03 Просмотрено: 73

Второй этап традиционного велокросса, организованного столичным клубом Rattapood, прошел в Виймси 14 апреля.

После рискованной гонки на первом этапе в Маарду 7 апреля, когда получил тяжелую травму один из нарвских спортсменов Александр Патренкин, была робкая надежда на то, что трасса в Виймси окажется относительно «дружественной» к велосипедистам. Ожидания не оправдались: трасса оказалась не менее, если не более сложной, так что спортсменам вновь пришлось продираться через грязь вперемежку с нерастаявшим снегом, прыгать по кочкам и выполнять чуть ли не акробатические трюки с целью преодоления замысловатых препятствий.

Арсений Лайдинен в группе 12-летних, который на первом этапе был четвертым, на этот раз на дистанции 3,8 км занял 7-е место, хотя по сумме этапов остается по-прежнему четвертым.

У 14-летних также по сумме Никита Карпов и Михаил Одиноков удерживают пока, соответственно, 6-е и 8-е места: они одолели два круга по 3,9 км каждый.

Йорген Вимберг среди 16-летних финишировал на трех кругах по 3,9 км шестым, но в целом продолжает пребывать на 2-м месте, которого он добился на первом этапе.

Тренер спортивной школы «Энергия» Геннадий Акимов надеется, что трасса заключительного этапа в Пирита – 21 апреля – окажется несколько более привлекательной: должно же все когда-нибудь подсохнуть! Но тем не менее велокросс есть велокросс. Это гонка по пересеченной местности, когда надо справляться со специально воздвигнутыми препятствиями, включая сооружение, напоминающее в профиль разводной мост, и гонщик должен перелететь с одного конца на другой, постаравшись не сверзнуться в промежуточное пространство. Конечно, «должен» – понятие относительное: препятствие можно и обойти, точнее, объехать по альтернативной, более «спокойной» дорожке, но тогда будут потеряны драгоценные секунды, а то и минуты.

Воспитанники Геннадия Акимова готовятся и к третьему этапу велокросса, и к шоссейной гонке в Отепя 28 апреля, где, по статусу соревнований, никакие препятствия не ожидаются.

Сергей Трохачев