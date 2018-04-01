Три команды хоккеистов стали чемпионами республики

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По итогам только что завершившегося сезона 2017-2018 гг. юношеские команды спортивной школы «Паэмурру» в чемпионате Эстонии завоевали в различных возрастных классах три золотых и две серебряные медали.

В детском хоккее принято очень строгое разделение по возрасту, что диктуется самой логикой этой стремительной и силовой игры. Поэтому в одних группах число участников может быть больше, в других меньше, но все это – отражение общей картины, сложившейся в этом виде спорта.

Чемпионом республики в классе В (2000-2001 гг.р.) среди трех команд стали хоккеисты Narva PSK, которыми руководит тренер Владимир Ципровский. Их более молодые одноклубники в классе Е (2006-2007 гг.р.), воспитанники Александра Колпакова, также первенствовали, но уже среди семи команд. И третий комплект золотых медалей достался самым юным – еще одной команде Владимира Ципровского Narva PSK 08 (2008-2009 гг.р.): здесь было еще больше участников – девять, – в основном, из Тарту и Таллинна.

Самые старшие, почти 20-летние подопечные Владимира Ципровского и Александра Колпакова в классе А (1998-1999 гг.р.) добились серебряных медалей из трех возможных. И еще одно 2-е место принесла команда Игоря Осипенкова Narva PSK1 (2004-2005 гг.р.): эти ребята сражались с шестью соперниками.

Итог, как видим, более чем удовлетворительный: есть хороший запас для подготовки спортсменов уже абсолютной возрастной категории.

Сергей Трохачев