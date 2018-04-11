Пловцы готовятся к финалу «молодежной серии»

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Спортсмены «Энергии», уже ставшие финалистами «молодежной серии» по итогам ее третьего этапа (см. «НГ» от 11.04.2018), 14-15 апреля участвовали в престижных международных соревнованиях «Тартуская весна» (Tartu kevad), собравших более 300 опытных пловцов из России, Беларуси, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии.

В возрастной категории 16 лет и моложе один из признанных лидеров нарвской школы плавания Демид Солодов (на фото) финишировал первым из 47 стартовавших на дистанции 100 м кролем, тем самым подтвердив свой высокий класс. Напомним, что на втором и третьем (заключительном) этапах «молодежной серии» он в общей сложности стал четырехкратным победителем. Тогда, 7 апреля, на третьем этапе в Силламяэ, и здесь, в Тарту, он был признан лучшим и удостоился специального приза, а также денежной премии.

Несколько сбавил темп участвовавший в этом же заплыве и занявший 9-е место Артур Ласимер, который на год моложе Демида и который на третьем этапе был и золотым, и серебряным призером.

Артем Каалик, сверстник Артура, вторым одолел стометровку брассом (в этом заплыве было 27 участников), тогда как на третьем этапе 7 апреля он эту дистанцию выиграл, а «серебро» взял на 400 м комплексом.

Итак, пловцы «Энергии» в целом продемонстрировали хорошие результаты, причем на соревнованиях, которые ни в коей мере нельзя считать промежуточными. «Тартуская весна» – это ежегодный спортивный праздник, в котором участвуют сильнейшие пловцы, и хотя бы даже попадание в призеры достается крайне непросто. Все три спортсмена доказали, что они вполне закономерно обеспечили себе место в финале «молодежной серии», который состоится 2 июня.

Сергей Трохачев