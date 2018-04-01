Баскетболисты завершили розыгрыш первенства города

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Чемпионат Нарвы среди мужских команд проходил с 25 февраля по 14 апреля – день, когда в финальных играх определился победитель – команда «Дельфины».

В скорости «Дельфины» почти не уступали своим одноименным морским собратьям! Фото: СШ «Энергия»

Всего в соревнованиях приняли участие шесть команд: «Нарва», «Энергия-1», «Спортдом», «Умаката», «Дельфины» и «Энергия-2», в состав которой входят самые старшие воспитанники отделения мужского баскетбола спортивной школы «Энергия».

Пожалуй, все игры, считает главный секретарь соревнований Светлана Лаврова, отличались исключительной динамичностью. Играли в два круга, то есть график был достаточно плотный. Но спортсмены-любители как будто и не уставали, всякий раз показывая добротную технику. И вот в финале «Дельфины», которые, надо сказать, лидировали на протяжении всего чемпионата, обыграли команду «Нарва» с убедительным счетом 76:58 и по праву стали лучшими. Матч за 3-е место между второй «Энергией» и «Умакатой» проходил более драматично, и все же ветеранам удалось победить с перевесом в 10 мячей – 76:66 – и стать бронзовыми призерами.

Турнир поддержала городская управа, а также руководство «Энергии» в лице директора Ивана Маштакова, предоставившего в распоряжение баскетболистов спортивный зал школы.

Хотелось бы и в будущем наблюдать аналогичную поддержку именно взрослого спорта. Исключительная сосредоточенность только на молодых может привести к перекосам в глобальной спортивной политике. Молодость ведь со временем проходит, а дальше что? Поэтому следует уметь прогнозировать отдаленные последствия, как минимум, лет на 20 вперед. Согласимся: задача трудная, но для мыслящих людей вполне посильная.

Сергей Трохачев