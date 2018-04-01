Как сообщает ERR, в четверг, 19 апреля, на 94-м году жизни скончался митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий. "Днем 19 апреля 2018 года отошел ко Господу Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий", - сообщила в соцсетях Эстонская Православная церковь Московского патриархата.

Митрополит Корнилий (в миру Якобс Вячеслав Васильевич) родился 19 июня 1924 года в Таллинне, в семье полковника царской армии, после революции оказавшегося в Эстонии. Возведен в сан митрополита Таллиннского и всея Эстонии 6 ноября 2000 года.

Биографическая справка:

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий (в миру Якобс Вячеслав Васильевич) родился 19 июня 1924 года в Таллине, в семье полковника царской армии, после революции оказавшегося в Эстонии. В 1943 году окончил гимназию и служил псаломщиком в церкви Рождества Богородицы в Таллине. 19 августа 1945 года архиепископом Таллинским и Эстонским Павлом (Дмитровским) рукоположен во диакона.