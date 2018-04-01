Тотальный диктант: Таллинн держит пальму первенства

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Акция «Тотальный диктант», которая состоялась 14 апреля на всех шести континентах планеты, собрала более 227 000 ценителей русского языка. Таллинн третий год подряд становится первым по количеству участников среди городов за пределами России. В Таллинне на трех площадках – в Таллиннском университете с Наталией Чуйкиной, в Центре русской культуры с Виктором Сухоруковым, в концертном доме Alexela с Димой Биланом – диктант написал 2 321 человек (сюда относятся и те, кто писали тест TruD).

За пределами России участниками Тотального диктанта стали почти 27 000 человек в 301 городе. В первый раз Тотальный диктант прошел в Коста-Рике, Панаме, Сирии, Венгрии, Катаре. Тест TruD для тех, кто изучает русский язык в качестве иностранного, написали 5 250 участников из 46 стран.

Свои оценки участники смогут узнать на сайте totaldict.ru, начиная с 23 апреля. Разбор текста и награждение отличников состоится 28 апреля в 11:00 в Центре русской культуры, а 2 мая c 17:00 до 19:00 в Таллиннском университете для всех желающих состоится консультация с филологом.

Справка: Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. В 2018 году это Гузель Яхина — автор романа «Зулейха открывает глаза», получившего в 2015 году премию «Большая книга».

Raepress

Как прошёл тотальный диктант в Нарве, читайте здесь