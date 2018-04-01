Новая госгимназия в Нарве: сюрпризов не ожидают, но к ним готовы

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Подписание в прошлую среду, 11 апреля, договора о строительстве в Нарве государственной гимназии предусматривает строительство нового школьного здания на 900 человек, которое откроет свои двери не позднее сентября 2022 года.

К такому соглашению Нарва и министерство образования и науки шли долго: напомним, что первый договор о намерениях был подписан еще в 2016 году, когда министром образования и науки был Юрген Лиги. Исторический момент подписания документа министром образования Майлис Репс и мэром Нарвы Тармо Таммисте в зале Нарвского городского собрания местные депутаты и руководители образования приветствовали аплодисментами.

Финансировать строительство новой госгимназии будут европейские структурные фонды, а расходы на ее содержание возьмет на себя государство. Предполагается, что после открытия госгимназии все нынешние нарвские гимназии станут основными школами, за исключением, быть может, одной, которая станет муниципальной гимназией. Майлис Репс сказала журналистам, что у министерства нет возражений против того, чтобы в Нарве осталась одна муниципальная гимназия, но о том, какая именно это будет школа, говорить пока рано.

Новую гимназию хотят построить на месте трех старых зданий рядом с Кесклинаской гимназией.

Согласно договору, в новой гимназии смогут учиться школьники и с русским, и с эстонским, и с иным родным языком, как из Нарвы, так и со всего Ида-Вирумаа. Каким будет в новой гимназии соотношение предметов на эстонском и русском языке, поинтересовалось наше издание. «Как и положено по закону - 60 на 40. Разумеется, мы не ожидаем, что в Нарве можно было бы открыть гимназию, где преподавание велось бы 100-процентно на эстонском языке», - ответила Майлис Репс. Какие предметы будут преподаваться на русском, а какие на эстонском языке - это вопросы, которые надо будет в будущем проговаривать, отметила министр. В новой гимназии предполагается также использовать для обучения ресурсы различных местных и уездных учреждений: школ по интересам, спортивных баз, музеев, вузов - для того, чтобы разнообразить предметы по выбору, предусмотренные программой обучения в государственной гимназии.

Действительно ли гимназию реально открыть к 1 сентября 2022 года, поинтересовались журналисты, ведь до этого срока остается чуть больше трех лет, и за это время предстоит создать и утвердить детальную планировку, провести архитектурный конкурс, конкурс госпоставки - все это непростые процессы, где существуют свои подводные камни. Нет, срок уже окончательный, заверили и мэр Нарвы, и министр образования. «Если очень постараемся, то, может быть, откроем гимназию даже чуть раньше», - сказала министр.

Подводные камни проекта

Хотя в заключенном между городом и министерством договоре имеется пункт о том, что «если по объективным причинам достижение предусмотренного договором результата окажется под угрозой, стороны будут договариваться о внесении в него изменений», о таких пессимистичных сценариях в день подписания договора никто говорить не хотел. Детальная планировка участка должна быть установлена не позднее 31 декабря этого года - и раз уж выигравшая соответствующий конкурс фирма согласилась с этим сроком, то, следовательно, собирается в него уложиться, отметил мэр Нарвы.

Будет ли министерство финансировать и строительство спортивного здания, расположенного на том же участке и предназначенного для учеников сразу двух школ - Кесклиннаской и госгимназии, поинтересовался депутат Владимир Бутузов. Так и будет, заверили представители министерства: соответствующее соглашение будет заключено не позднее объявления архитектурного конкурса.

Напомним, что в качестве места для строительства новой госгимназии город предлагал министерству различные участки, в том числе и территорию бывшей Юхкентальской (седьмой) школы. Почему выбор пал именно на участок рядом с Кесклиннаской гимназией? «При определении места для будущей госгимназии министерство исходило из того, чтобы максимально способствовать развитию города», - отметила Репс. Таммисте добавил, что, с учетом запланированной реконструкции Кесклиннаской гимназии и строительства спортивного здания, в центре города появится настоящий школьный городок.

Тем не менее, в договоре заложена и возможность выбрать для строительства госгимназии другое место: в случае, если выяснится, что наиболее выигрышную работу архитектурного конкурса на месте старых школьных корпусов по адресу Пушкина, 33, 31 и 29а проектировать невозможно. В таком случае стороны договорятся как о новом месте для гимназии, так и о новом сроке начала деятельности гимназии. В любом случае, у министерства имеется программа, согласно которой строительство всех госгимназий Эстонии должно быть завершено к 2023 году.

По словам Майлис Репс, новая гимназия изменит в Нарве многое, поскольку речь идет не только о новом школьном здании, но и о принципиально новом подходе к образованию. Поэтому один из самых больших вызовов - поиск по результатам открытого конкурса директора для новой гимназии, который должен будет приступить к работе не позднее, чем за год до начала работы гимназии. Директор, в свою очередь, организует открытые конкурсы на замещение вакансий преподавателей, опо-рных специалистов и других работников.

Ирина Токарева

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Договор о строительстве новой госгимназии в Нарве подписан