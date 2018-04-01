Нарвская спортивная неделя

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Волейбол

Команда самых юных волейболистов Е-класса (2007-2008 гг.р.) «Энергия-1» стала победителем регионального турнира Ляэне-Вирумаа, который состоялся в Раквере 13 апреля. Подопечные тренера Алексея Богданова выиграли у своих одноклубников «Энергии-2» со счетом 2:1, а также у хозяев турнира 2:0 и в итоге попали в финал первенства Эстонии по мини-волейболу (здесь, в отличие от взрослого волейбола, в команде 4 игрока, площадка меньших размеров, ниже высота сетки), который пройдет в Кохила 16 мая.

Академическая гребля

Никита Горлов и Михаил Куштейн из «Энергии» в составе молодежной сборной республики выступили в лодках-одиночках 14-15 апреля в Хорватии на 35-й Международной регате Croatia Open, где участвовало более 700 спортсменов из 10 стран. Никита в классе юниоров в финале «С» занял 3-е место, что в общем итоге принесло ему 15-й результат, поскольку финал «С» – третий по значимости после «А» и «В». Михаил в своей возрастной группе и в аналогичном по счету финале стал вторым, а в общем итоге 14-м. Заметим также, что эстонские гребцы до стартов в течение двух недель тренировались на местной гребной базе, то есть их сезон на воде уже начался.

Фигурное катание

Павел Брюзгин из спортивной школы «Паэмурру», воспитанник тренера Виктории Спельман и хореографа Татьяны Нестеренко, стал чемпионом среди мальчиков в разряде Basic Novice A на международных соревнованиях IceStar Cup, в которых приняли участие фигуристы из России, Латвии, Швеции и Эстонии и которые прошли 13-15 апреля в Таллинне, на ледовой арене «Тондираба».

Дзюдо

Шесть спортсменов «Энергии» стали призерами турнира «Юный дзюдоист», который прошел 15 апреля в Кингисеппе и привлек к участию 255 борцов от 7 до 13 лет. В различных возрастных и весовых категориях Александр Треумов, Родион Мисник и Игорь Сахаров завоевали серебряные медали, а Никита Егоров, Даниил Савосто и 9-летний и самый молодой из нарвитян Мартин Тамм удостоились бронзовых наград.

Пулевая стрельба

Юные спортсмены успешно выступили 12-13 апреля на открытом чемпионате спортивной школы «Паэмурру» по стрельбе из пневматического пистолета. В возрастной категории 2006 г.р. и младше победила София Семишкур. Среди более старших (2004 г.р.) 1-е место заняла Анна Хуссу, а 2-е вновь София. У мальчиков здесь первенствовал Никита Даргель. Наконец, в группе самых старших (2003 г.р.) чемпионами стали Милана Пятницкая и Егор Шахин. Тренеры стрелков – Светлана Немцова и Марина Семкина.

Сергей Трохачев