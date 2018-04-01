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СпортНарвская спортивная неделя

Дата публикации: Вчера, 17:23 Просмотрено: 89

 

Нарвская спортивная неделя

 

Нарвская спортивная неделя

Волейбол

Команда самых юных волейболистов Е-класса (2007-2008 гг.р.) «Энергия-1» стала победителем регионального турнира Ляэне-Вирумаа, который состоялся в Раквере 13 апреля. Подопечные тренера Алексея Богданова выиграли у своих одноклубников «Энергии-2» со счетом 2:1, а также у хозяев турнира 2:0 и в итоге попали в финал первенства Эстонии по мини-волейболу (здесь, в отличие от взрослого волейбола, в команде 4 игрока, площадка меньших размеров, ниже высота сетки), который пройдет в Кохила 16 мая.

Нарвская спортивная неделя

Академическая гребля

Никита Горлов и Михаил Куштейн из «Энергии» в составе молодежной сборной республики выступили в лодках-одиночках 14-15 апреля в Хорватии на 35-й Международной регате Croatia Open, где участвовало более 700 спортсменов из 10 стран. Никита в классе юниоров в финале «С» занял 3-е место, что в общем итоге принесло ему 15-й результат, поскольку финал «С» – третий по значимости после «А» и «В». Михаил в своей возрастной группе и в аналогичном по счету финале стал вторым, а в общем итоге 14-м. Заметим также, что эстонские гребцы до стартов в течение двух недель тренировались на местной гребной базе, то есть их сезон на воде уже начался.

Нарвская спортивная неделя

Фигурное катание

Павел Брюзгин из спортивной школы «Паэмурру», воспитанник тренера Виктории Спельман и хореографа Татьяны Нестеренко, стал чемпионом среди мальчиков в разряде Basic Novice A на международных соревнованиях IceStar Cup, в которых приняли участие фигуристы из России, Латвии, Швеции и Эстонии и которые прошли 13-15 апреля в Таллинне, на ледовой арене «Тондираба».

Нарвская спортивная неделя

Дзюдо

Шесть спортсменов «Энергии» стали призерами турнира «Юный дзюдоист», который прошел 15 апреля в Кингисеппе и привлек к участию 255 борцов от 7 до 13 лет. В различных возрастных и весовых категориях Александр Треумов, Родион Мисник и Игорь Сахаров завоевали серебряные медали, а Никита Егоров, Даниил Савосто и 9-летний и самый молодой из нарвитян Мартин Тамм удостоились бронзовых наград.

Нарвская спортивная неделя

Пулевая стрельба

Юные спортсмены успешно выступили 12-13 апреля на открытом чемпионате спортивной школы «Паэмурру» по стрельбе из пневматического пистолета. В возрастной категории 2006 г.р. и младше победила София Семишкур. Среди более старших (2004 г.р.) 1-е место заняла Анна Хуссу, а 2-е вновь София. У мальчиков здесь первенствовал Никита Даргель. Наконец, в группе самых старших (2003 г.р.) чемпионами стали Милана Пятницкая и Егор Шахин. Тренеры стрелков – Светлана Немцова и Марина Семкина.

 

Сергей Трохачев

Нарвская спортивная неделя

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