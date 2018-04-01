Приветствие министра образования и науки Майлис Репс по случаю начала выпускных экзаменов

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Дорогие выпускники!

Сегодня вы приступаете к государственным экзаменам, которые докажут вашу самостоятельность, и то, что вы - уже взрослые молодые люди. Ваш выпуск - особенный, потому что он приходится на сотый юбилей Эстонской Республики, на год, когда особенно пристальное внимание уделяется истории формирования нашего государства, сегодняшнему дню и возможностям, которые открываются нам в будущем. В современном интересном, но переменчивом мире важно помнить о том, что мы унаследовали от предшественников, но при этом задумываться и о тех вещах, которые нужно обновить или вовсе создать с нуля, чтобы уметь справляться с непредвиденными ситуациями.

Вы учились физике и музыке, языкам и математике, но школа никогда не дает ученикам готового справочника, как и в каких ситуациях следует применять полученные знания. Верные решения вам придётся принимать самим, обдумывать их, взвешивать все за и против. Самое первое решение вы примете уже к Иванову дню – вам придётся решить, что делать после окончания гимназии. Не могу не сказать о том, что вам можно позавидовать, ведь вы находитесь на необычайно интересном жизненном этапе. У вас всё впереди, все возможности открыты для вас! Кто-то из вас пойдёт в профессиональное училище, кто-то в прикладной вуз, кто-то поступит в университет, а кто-то пойдёт работать. В Эстонии много тех, с кого можно брать пример. Много и отличных вариантов выбора.

Иногда нам приходится менять свои решения, но самое важное для человека – это сохранять достоинство и моральные принципы, быть хорошим членом общества и верным товарищем.

Я желаю вам, чтобы сегодня на экзамене по эстонскому языку вы показали, что отлично понимаете задания и владеете эстонским языком. В Эстонии живёт много разных народов, и не для всех эстонский язык является родным, но так как это - наш государственный язык, то он объединяет нас всех и помогает нам всем стремиться к общим целям, государственным и общественным.

Удачи вам!

Майлис Репс

министр образования и науки

Дополнительная информация

В этом году на госэкзамены зарегистрировались почти 10 000 учащихся.

Период выпускных экзаменов начался вчера, 16 апреля. На экзамен по эстонскому языку зарегистрировались 6772 человек.

Сегодня, 17 апреля, состоится экзамен по эстонскому языку как второму, на него зарегистрировался 2101 человек.

В пятницу, 4 мая пройдет экзамен по английскому языку.

Период выпускных экзаменов завершит экзамен по математике, который состоится 25 мая.

Предварительные результаты госэкзаменов будут опубликованы к 20 июня в инфосистеме EIS и на госпортале www.eesti.ee.

Выпускные экзамены проводит подведомственное учреждение министерства образования и науки ЦУ Innove.