Волейболисты вплотную приблизились к победе 

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Команда спортивной школы «Энергия» 5 апреля стала серебряным призером на пятом заключительном этапе соревнований за кубок Раквере.

Команда спортивной школы «Энергия» 5 апреля стала серебряным призером на пятом заключительном этапе соревнований за кубок Раквере среди юношей 2002-2003 гг. р.

Нарвитяне, которые с переменным успехом играли на всех этапах, начиная с ноября, здесь победили в 5 встречах, состоявшихся среди 7 команд. А именно: выиграли у хозяев первенства – СК «Раквере» – 2:1 и с аналогичным счетом у тартуского «Калева». Всухую – 2:0 – обыграли соперников из Йыхви, Пайде и Пярну, но уступили 0:2 таллиннскому «Сельверу», который и стал обладателем кубка.

В итоге нарвские волейболисты под руководством тренера Алексея Богданова дважды заняли 2-е место: как по результатам последнего этапа, так и всей серии. В составе команды играли: Илья Леонов (капитан), Дмитрий Фрыженков, Роман Салтун, Марк Пихлакас, Алексей Шилкин, Даниил Алексеев, Егор Баюнов, Элмер Пылдаас.

Сергей Трохачев

