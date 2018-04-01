В Нарвском музе открывается совместная выставка художников Кузи Зверева и Елены Кузнецовой

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В предстоящую пятницу в Художественной галерее Нарвского музея открывается совместная выставка художников Кузи Зверева (Владислав Кузнецов) и Елены Кузнецовой под названием «Вместе», сообщили BNS из музея.

Оба художника вместе получали профессиональное художественное образование в Ярославском художественном училище, а затем на художественно-графическом факультете Костромского педагогического института, вместе создавали художественную студию «Ступени» и вместе идут по жизни уже более 35 лет.

Кузя Зверев (Владислав Кузнецов) - известный эстонский художник, член Союза художников Эстонии, член Объединения свободных графиков Эстонии и Союза живописцев Эстонии. Участник многочисленных выставок в Эстонии и за рубежом, работы которого находятся в экспозициях Нарвского музея, Тартуского художественного музея, Эстонского художественного музея (KUMU) и ряде российских музеев. Работы художника Кузи Зверева имеют своеобразный творческий стиль в живописи и графике, его философское мировоззрение можно увидеть в каждом созданном им образе. На выставке «Вместе» он демонстрирует живописные работы выполненные в яркой сочной манере, довольно часто героем его работ является он сам.

Елена Кузнецова нарвская художница, педагог, руководитель художественной студии «Ступени», организатор выставок объединения нарвских художников «Вестервалли» с 2006 по 2017 год, участник многочисленных выставок, работы которой находятся в частных коллекциях в Германии, Польше, России, Финляндии и др. Сущность самой художницы и видение ею окружающего мира отражается в каждой работе Елены Кузнецовой. Эмоции и цвет в творчестве художницы, пожалуй, самое главное.

Выставка «Вместе» - первая совместная выставка разных художников, показывающая точки их творческого сопряжения и заостряющая восприятие особенностей дарования каждого.

BNS