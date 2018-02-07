Пловцы добрались до финала

Дата публикации: Вчера, 21:04 Просмотрено: 66

Ведущие молодые спортсмены «Энергии» завоевали 7 апреля более десятка медалей на третьем и последнем этапе «Молодежной серии» (Nortesaari) в Силламяэ.

Иллюстративное фото.

Согласно регламенту этих соревнований, в финале, который пройдет 2 июня в Кейла, примут участие 16 лучших пловцов на каждой дистанции. Кто именно, примерно через неделю отследит компьютерная программа, куда занесут результаты всех трех этапов. Однако многое известно уже сейчас, если судить по следующим результатам.

Демид Солодов стал первым на дистанциях 100 м баттерфляем и на 400 м кролем. Неудивительно, что его признали лучшим на данном этапе и вручили кубок, а также денежный приз. Вспомним, что и на предшествующем, втором этапе, он также стал двукратным чемпионом (см. «НГ» от 7.02.2018).

Даниил Аппель (2003 г.р.), который на втором этапе также взял два «золота», здесь победил на 400 м комплексным стилем и занял 2-е место на 100 м баттерфляем. И еще один двукратный победитель второго этапа Артур Ласимер, который на год моложе и в Силламяэ выступал в своей возрастной группе, выиграл 400 м кролем, а стометровку баттерфляем преодолел вторым. Его сверстник Артем Каалик финишировал первым на дистанции 100 м брассом и завоевал серебряную медаль на 400 м комплексом.

В группе спортсменов 2005 г.р. Кирилл Павлов оказался первым на 100 м баттерфляем, а Надежда Давыдова – второй на 400 м комплексным плаванием, а Никита Сергеев и Анастасия Фомичева – третьими, соответственно, на 200 м кролем и 100 м баттерфляем. Более юный Даниил Михнукевич (2006) дважды стал бронзовым призером.

Из нашего сообщения уже совершенно очевидно, – и это подтвердил завуч «Энергии» Константин Вергун, – что в финале выступят Демид Солодов, Даниил Аппель, Артур Ласимер и Артем Каалик. Что касается остальных, – будем ждать вердикта компьютера.

Сами пловцы, однако, ждать не будут, так как уже в грядущие выходные, 15 апреля, состоятся крупные международные соревнования «Тартуская весна», в которых обычно участвуют спортсмены из Эстонии, Латвии, Литвы и России.

Сергей Трохачев