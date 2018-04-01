В хоккей играют настоящие десятилетние мужчины

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Команда Narva PSK, которой руководит тренер Владимир Ципровский, стала бронзовым призером международного детского турнира, который прошел 6-8 апреля в Нарвском ледовом холле.

Казалось бы, ничего особенного, тем более, что участвовало всего 6 команд только из Эстонии и Латвии. И все же воспитанники школы «Паэмурру» сумели показать силу характера, обыграв с перевесом в одну шайбу (5:4) команду Viru Sputnik в матче за 3-е место. Победителем же стала команда Dinamo из Таллинна, а серебряным призером Zibeni из Латвии.

Однако, как ни парадоксально, здесь важен не столько результат, сколько факт «инициативы снизу». Поясняем. Это мероприятие было задумано и полностью организовано родителями юных хоккеистов. Именно они, в частности Оксана Васильева, руководитель родительского организационного комитета, и Татьяна Подповедкина, член оргкомитета, договорились с ледовым холлом о выделении льда на три дня. Более того, нашли и спонсоров в лице «Аквафора», гостиниц «Нарва» и «Ингер», магазинов ABC и Selver и др. Причем все три дня осуществлялась прямая телетрансляция! «Такого уровня, – отмечают Оксана и Татьяна, – не было никогда даже в Таллинне!»

Как видим, родительская активность может и должна способствовать популяризации спорта в Нарве, особенно после того, как город включился в соревнование за титул культурной столицы Европы в 2024 году.

Сергей Трохачев