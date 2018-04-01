Короткий, но яркий, как балтийское солнце

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На пике лета — с 18 по 21 июля - в Нарве впервые пройдет музыкальный фестиваль Baltic Sun («Балтийское солнце»). По замыслам организаторов он будет интересен и горожанам, и гостям, среди которых ожидаются не только эстоноземельцы, но и многочисленные туристы из самых разных стран.

Первый фестиваль Baltic Sun станет подарком к 100-летнему юбилею Эстонии. Посвященную ему пресс-конференцию провели мэр Нарвы Тармо Таммисте, заместитель заведующей Отдела культуры Дмитрий Вергун и организатор фестиваля Олег Писаренко.

Фестиваль заявлен организаторами как крупнейший в регионе. Уже на сегодня обещаны выступления артистов высокого класса, готовых порадовать нашу публику. В числе хедлайнеров — звезды из Дании, Швеции, Норвегии, России... Это Александр Рыбак из Норвегии, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбль The Crossroardz и легендарный блюзмен Сергей Воронов из России, Вайко Эплик & Eliit, Radar & Койт Тооме и Curly Strings из Эстонии и многие другие. Обещают показать множество музыкальных направлений: от поп-музыки до рока, от фолка до джаза, от инди до блюза.

Руководитель фестиваля Олег Писаренко, намеревающийся превратить Нарву на несколько дней в музыкальную Мекку, приводит по этому поводу в пример швейцарский город Монтрё, куда на подобный фестиваль ежегодно съезжаются тысячи поклонников музыкального искусства, несмотря на то, что один только билет на мероприятия фестиваля там стоит 500 евро. Единый же билет же на концерты фестиваля в Нарве с 18 апреля будет стоить 80 евро, но до этого срока есть возможность приобрести его за полцены.

За четыре дня в городе пройдет 20 крупных концертов, помимо того запланирована дополнительная программа, к участию в которой надеются привлечь и многочисленные местные творческие коллективы и предпринимателей. Известно даже, что в Нарву на эти дни готовы приехать предприниматели-рестораторы из Таллинна и Санкт-Петербурга. Площадками фестиваля станут Нарвский замок, где будет разбита большая сцена, старый город, а также улицы Нарвы, променад и парки, где будут открыты выставки, будут проходить перфомансы и выступления музыкальных и танцевальных коллективов. Откроются pop-up кафе и детские игровые площадки. Даже предоставится возможность совершить прогулку на «джаз-яхте» по реке Нарве до курортного Нарва-Йыэсуу.

По словам Писаренко, привлечению и доставке в Нарву своих артистов содействуют посольства Швеции, Финляндии, Норвегии и России. Есть и предприниматели, готовые вкладывать усилия и средства в новое начинание в Нарве. Городская поддержка фестиваля составляет 15 689 евро.

Справедливый вопрос: а справится ли сегодня с наплывом многочисленных гостей наш туристический сектор? В условиях, когда из одной только России ожидается прибытие порядка тысячи гостей, вопрос не праздный: количество мест в гостиницах и отелях может не покрыть спроса. Олег Писаренко пояснил на этот счет, что уже ведется работа с предпринимателями, в том числе представителями местного гостиничного сектора. В окрестностях Нарвы есть пока до полутора тысяч мест, а также планируется открытие палаточного городка, месторасположение которого пока определяется. Прорабатывается также идея размещения гостей по туристическим хуторам и даже по квартирам нарвитян. Для осуществления последней нужны инициативные люди, которые могли бы наладить соответствующую систему.

Наталья СОБОЛЕВА