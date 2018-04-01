В библиотеке звучали стихи Владислава Сумарока

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В субботу, 7 апреля, в Нарвской центральной библиотеке уроженец Нарвы, а ныне житель Силламяэ Владислав Сумарок презентовал свой третий сборник стихов и поэтических переводов, вышедший в свет под названием «Ветром подпоясанный».

Сочетание стихов Влада Сумарока и песен в исполнении Владимира Боброва вылилось в интересную литературно-музыкальную композицию. Фото Натальи Соболевой

Владислав рассказал собравшимся о том, как появился на свет третий сборник, о людях, благодаря чьей поддержке стало возможным это издание. В его списке, помимо близких, переводчики, художники, типографские работники, коллеги по поэтическому «цеху» и друзья.

Презентацию сборника, в ходе которой Влад Сумарок читал свои стихи, украсило выступление барда-исполнителя Владимира Боброва. Сочетание песен и стихов сделало все мероприятие интересной литературно-музыкальной композицией. А сам поэт раскрылся слушателям разными гранями своего сочинительского таланта: стихи о детях и детям, стихи о быте, стихи с ярко выраженной гражданской позицией, любовная лирика...

Особняком в этом ряду стоит переводная лирика Владислава Сумарока, которая была высоко оценена собравшимися почитателями его творчества. В свою очередь, Владислав благодарил авторов подстрочных переводов Малле Пейкер и Ирину Марьяпуу, которые благодаря своим профессиональным переводам стихов эстонских классиков выполнили, по его словам, солидную долю работы. Себе же в этом безусловно важном труде Владислав отводит весьма скромную роль. Однако публика с этим не согласилась, отметив, что написать свои мысли легче, чем передать чужие, а Владу это удалось настолько хорошо, что некоторые, отметив и его внешнее сходство с Юханом Лийвом, даже заподозрили ...реинкарнацию.

Также встреча запомнилась ярким выступлением бывшего классного руководителя Владислава Сумарока — известного в городе литератора Таисии Роппа. Она читала стихи своего ученика из его первого сборника «Пробуждение осени» и провела небольшой анализ его творчества. Совсем как в годы работы факультатива «Мы любим поэзию», который Таисия Павловна вела в Нарвской средней школе №1. Только теперь объектом изучения стал не Сергей Наровчатов, не Роберт Рождественский и не Агния Барто, а один из ее бывших учеников, к слову, даже чем-то на своего педагога похожий. И это что-то в его прямолинейности, принципиальности и умении словами выразить самые, казалось бы, неподдающиеся словесному описанию чувства.

Наталья СОБОЛЕВА