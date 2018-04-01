Договор о строительстве новой госгимназии в Нарве подписан

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Сегодня в зале городского собрания министр образования Эстонии Майлис Репс и мэр Нарвы Тармо Таммисте подписали договор, согласно которому новое здание государственной гимназии в Нарве, рассчитанное на 900 человек, будет построено и откроет свои двери к 1 сентября 2022 года.

Этот срок — уже окончательный, и помешать открытию ничего не должно, заверили журналистов и наш мэр, и министр. «Если будем очень стараться, то, может быть, откроем и немного раньше», - сказала министр. По ее словам, новая гимназия означает не только новое здание, но и новый подход к образованию, и ее открытие изменит в Нарве многое.

Один из самых больших вызовов — поиск директора для новой гимназии, отметила министр, поскольку должность связана с очень большой ответственностью. «Пока у министерства нет идей или кандидатов на этот пост, но уверена, в ближайшее время мы получим предложения от возможных кандидатов», -предположила Майлис Репс. Новый директор приступит к работе за год до открытия госгимназии.

Новая госгимназия будет построена на соседнем с Кесклиннаской гимназией участке, планируется также и строительство спортзала рядом, заверили представители министерства. Предполагается, что в ней будут учиться школьники как с русским, так и с эстонским родным языком. Майлис Репс отметила, что хотя договор с городом предусматривает превращение нынешних нарвских гимназий в основные школы, сохранение одной муниципальной гимназии возможно, и министерство не имеет возражений против этого. Подробности читайте в ближайших выпусках «Нарвской газеты» и «Виру проспекта».

Ирина Токарева