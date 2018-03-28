Лыжники завершили сезон традиционным первенством города

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На лыжных трассах Äkkeküla 31 марта прошло заключительное в этом сезоне соревнование. Любители лыжного спорта соревновались за титулы чемпионов Нарвы в дисциплине лыжного скиатлона. Первую половину дистанции участники прошли классическим лыжным ходом и вторую - коньковым.

Фото с сайта akkesport.ee

Заезды открыли шестеро самых юных, возраст которых не превышал 7 лет и которые состязались на дистанции 300 м. Их сменили дети постарше – мальчики и девочки 8 и 10 лет. Они бежали два однокилометровых круга, причем отрезок в 100 метров требовалось пробежать ногами, с лыжами в руках. Здесь первенствовали воспитанники клуба Äkke: 8-летняя Аделина Зайцева и 10-летний Виктор Павлов.

Известные нам молодые биатлонисты из спортивной школы «Энергия» в очередной раз выступали вместе с лыжниками и значительно улучшили свои результаты, по сравнению с молодежной серией в Отепя 24 марта (см. «НГ» №13 от 28.03.2018). В разных возрастных категориях победителями на дистанции 4 км, а также на основной дистанции 8 км стали Арсений Пустошный, Алексей Ярушкин (причем вслед за ним финишировал его товарищ по команде Михаил Блохин), София Гладковская, Ксения Прибыловская и Алина Бочтарева.

Как всегда, порадовали ветераны: тренер «Энергии» Алена Ягудина, Виктор Шемарин, Надежда Полякова и Алексей Лавровский.

Можно сказать, что состоялся еще один спортивный праздник, поддержанный такими спонсорами как Нарвская городская управа, SA Narva Linna Arendus, SA Eesti Terviserajad, Europe hotell и другими.

Материал подготовил Сергей Трохачев