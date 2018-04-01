В рамках конкурса "Школа года" ищут лучшее учебное заведение Эстонии

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Для участия в конкурсе, который проводится впервые и организован фондом Innove совместно с минобром, необходимо подготовить небольшой видеоклип длиной до двух минут и объяснить, почему именно та или иная школа - самая лучшая.

В видеоролике можно рассказать об успехах преподавателей и учеников школы, а также показать работу кружков по интересам, конкурсы танцев и песен, проводимых в школе. Кроме того, можно уделить внимание, например, причудливому интерьеру или меню в столовой.

Победитель будет объявлен 1 июня, в международный День защиты детей в эфире Эстонского телевидения.

Заявки можно присылать в течение месяца по адресу kandideeri@aastakool.ee.

Инициатор конкурса - фонд Innove вместе с Министерством образования и науки.

haridusinfo.innove.ee