Общий счет минувшей «хоккейной недели» 4:1 в пользу Нарвы

Дата публикации: Сегодня, 11:27 Просмотрено: 67

Молодые спортсмены «Паэмурру» в рамках игр чемпионата Эстонии победили в четырех матчах, уступили в одном и одну встречу свели вничью.

В первую очередь отличились 10-летние (F-класс) воспитанники тренера Владимира Ципровского, которые 28 марта выиграли в гостях у столичной команды Panter с разгромным счетом 10:0, в результате чего стали победителями чемпионата Эстонии в сезоне 2017-2018 гг.

А двумя днями ранее команда самых юных, которыми руководит Александр Шляпников, опять же в Таллинне одолела местных Vipers Black (т.е., «черных гадюк» – какой же весельчак придумал такое название!) также с внушительным счетом 8:2. Более старшие подопечные того же тренера (С-класс: 2002-2003 гг.р.) обыграли в Тарту 31 марта команду Kajakas, надо полагать, в трудной борьбе и при активном сопротивлении соперников, поскольку счет оказался «футбольным» – 2:0. При этом Глеб Федоров, после передач Игоря Степанькова и Никиты Кириллова, забросил первую шайбу на первой же минуте.

Тренер Игорь Осипенков ведет две команды – PSK1 и PSK2. Первая (D-класс: 2004-2005 гг.р.) на своем поле 28 марта уступила всухую 0:5 столичным просто Vipers, а вторая на выезде в Тарту 29 марта добилась ничьей в матче с Kajakas.

Таким образом, чемпионский титул одной из нарвских команд – главный и более чем удовлетворительный итог прошлой недели.

Сергей Трохачев